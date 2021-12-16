Канал "Рада" заплатить 9 млн грн компанії продюсера шоу, де Зеленський працював ведучим
Держпідприємство "Парламентський телеканал "Рада" заплатить 9 024 700 грн ТОВ "Кінокіт" за "розроблення творчої концепції та створення циклічних інформаційних, аналітичних телевізійних програм (передач) та ток-шоу"
Відповідна інформація оприлюднена на сайті Prozorro.
За даними opendatabot, ексзасновником компанії є Володимир Оселедчик, який у 2011 році продюсував шоу "Мільйонер - гаряче крісло" із ведучім Володимиром Зеленським.
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Видання "Бабель" зазначає, що компанія "Кінокіт" була одним із підрядників форуму "Україна 30", організованого компанією дружини заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка.
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За даними джерел "Бабеля" в ОПУ, канал "Рада" від влади куруватиме Кирило Тимошенко.
- Нагадаємо, директор телеканалу "Рада" Вадим Перенчук повідомив про запуск нового формату каналу - в режимі телемарафону і з політичними токшоу.
- В інтернеті з'явився проморолик нового формату каналу "Рада", в якому автори обіцяли "інформувати українців про події влади" і негативно висловлювалися про опозицію та інші ЗМІ.
- Канал "Рада" заперечив причетність до проморолику.
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