"Нас не фінансує ані влада, ані опозиція": канал "Рада" спростував причетність до проморолику, який поширили у соцмережах
Парламентський телеканал "Рада" спростовує причетність до створення проморолику, який начебто є анонсом оновленого формату роботи
Про це у Facebook поінформувала пресслужба телеканалу.
"Телеканал не має жодного відношення до відеоролику, який поширюють у соцмережах та анонімних телеграм-каналах. Ми не несемо відповідальності за його наповнення та зміст", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що співробітники телеканалу не погоджували цей відеоролик, і він не транслюватиметься в ефірі.
Там додали, що телеканал "Рада" був, є і буде майданчиком для висвітлення позицій усіх політичних сил.
"Ми - незалежний державний телеканал. Нас не фінансує ані влада, ані опозиція. Ми працюємо завдяки і в інтересах громадян України", - повідомила пресслужба.
14 грудня деякі журналісти, зокрема головред LB.ua Соня Кошкіна та засновниця "Слово і Діло" Катерина Пітєніна виклали проморолик оновленого каналу "Рада".
"Коли опозиція дізналась, що канал "Рада" оновлюється і буде якісним каналом, то в усіх контрольованих ЗМІ вони почали свою істерику, що тепер канал буде працювати на владу. Ось що ми хочемо вам відповісти: канал "Рада" був і є державним каналом. Ми розповідали і будемо розповідати про те, що відбувається у владі. Ми будемо інформувати українців про події влади. Цієї влади, тієї, що буде після цієї. Тієї, яка буде після тієї. У цьому і є наша робота: інформувати тих, хто обрав цю владу, про роботу цієї влади", - йдеться у закадровому тексті відео.
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