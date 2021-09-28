Кандидатура Мережка на посаду судді ЄСПЛ – спроба Зеленського мати ручного суддю, – правозахисник

Правозахисник повідомив про це у програмі “Коментар з Анжелікою Сизоненко” на Еспресо.TV.

“Кандидатура Мережка на посаду судді Європейського суду з прав людини – наслідок неправильно проведеного конкурсу. Справа в тому, що правозахисні організації відразу заявили президенту Зеленському, що умови конкурсу треба переглянути. Адже в конкурсній комісії були одні представники академічної спільноти. А також, що умови конкурсу не відповідають рекомендаціям ПАРЄ, оскільки була недотримана демократична процедура, недотримані принципі прозорості, відкритості. Відповідно треба переглянути умови й повторно провести конкурс. І це вже не вперше проводиться в Україні. Зеленський відхилив це. І схоже на те, що вони просто хотіли мати ручного суддю в ЄСПЛ”, – зазначив Захаров.

Правозахисник наголосив, що в Україні лишається чинною постанова Кабінету міністрів від 2007 року про проведення конкурсу, але в конкретному випадку Зеленський своїм указом оголосив новий конкурс, незважаючи на діючу постанову.

“Потрібно врегулювати законодавство щодо обрання трьох кандидатів на посаду судді ЄСПЛ від України, а далі Парламентська асамблея Ради Європи обирає одного суддю. У результаті того, що конкурс був нечесним, три представники академічної спільноти були обрані представниками тієї ж спільноти. У нас в Україні є дуже сильні адвокати практики у галузі Європейського суду з прав людини, але вони не проходять конкурс”, – додав Захаров.





Нагадаємо, нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що Парламентська асамблея Ради Європи остаточно відхилила український список кандидатів на посаду судді Європейського суду з прав людини. За його словами, основною причиною такого рішення стало висування серед кандидатів депутата від “Слуги народу” і члена ПАРЄ Олександра Мережка.