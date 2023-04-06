Каннський кінофестиваль відкриє французька стрічка з Джонні Деппом
Перший повнометражний фільм Джонні Деппа з часів судового процесу про наклеп проти його ексдружини Ембер Херд був обраний фільмом-відкриттям Каннського кінофестивалю у Франції
Про це пише Reuters.
Франкомовний фільм "Жанна дю Баррі" знятий режисеркою Майвен, яка також стала головною героїнею стрічки Жанною Беку - жінкою, що піднялася з бідності до оточення короля Людовика XV. Джонні Депп грає короля у фільмі, світова прем'єра якого відбудеться в Каннах 16 травня.
Зазначається, що актор "Піратів Карибського моря" мало знімався в кіно і на телебаченні після завершення судового процесу в червні 2022 року. А нині Джонні Депп відновлює кар'єру після перемоги в судовому процесі проти колишньої дружини Ембер Герд, яка звинуватила його в насильстві.
- Детальніше про судовий процес щодо позову ексдружини Джонні Деппа Ембер Герд можна прочитати в матеріалі Еспресо.
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