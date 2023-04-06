Каннський кінофестиваль відкриє французька стрічка з Джонні Деппом

Про це пише Reuters.

Франкомовний фільм "Жанна дю Баррі" знятий режисеркою Майвен, яка також стала головною героїнею стрічки Жанною Беку - жінкою, що піднялася з бідності до оточення короля Людовика XV. Джонні Депп грає короля у фільмі, світова прем'єра якого відбудеться в Каннах 16 травня.

Зазначається, що актор "Піратів Карибського моря" мало знімався в кіно і на телебаченні після завершення судового процесу в червні 2022 року. А нині Джонні Депп відновлює кар'єру після перемоги в судовому процесі проти колишньої дружини Ембер Герд, яка звинуватила його в насильстві.