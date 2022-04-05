Канцлер Австрії обговорив з Зеленським можливість відвідати Київ

Про це політик написав у Twitter.

"Вчора розмовляв з українським президентом Володимиром Зеленським по телефону. Ми обговорили мою поїздку в Україну, щоб я отримав уявлення про ситуацію на місці та поговорити про подальшу допомогу", - написав Карл Негаммер.

Відзначимо, що новина про приїзд канцлера Австрії в Україну з’явилася ще вчора, 4 квітня, про неї сповістив Володимир Зеленський.

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