Канцлер Австрії обговорив з Зеленським можливість відвідати Київ
Федеральний канцлер Республіки Австрія Карл Негаммер має намір відвідати Україну
Про це політик написав у Twitter.
"Вчора розмовляв з українським президентом Володимиром Зеленським по телефону. Ми обговорили мою поїздку в Україну, щоб я отримав уявлення про ситуацію на місці та поговорити про подальшу допомогу", - написав Карл Негаммер.
- Відзначимо, що новина про приїзд канцлера Австрії в Україну з’явилася ще вчора, 4 квітня, про неї сповістив Володимир Зеленський.
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