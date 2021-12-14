Канцлер Австрії виступив проти використання "Північного потоку-2" як важіля тиску на РФ

Про це Карл Негаммер заявив в інтерв'ю виданню Die Welt.



"Я не думаю, що потрібно прив’язувати введення в експлуатацію "Північного потоку-2" з поведінкою Росії в Україні. Так ЄС лише зашкодить собі", - сказав він.



Канцлер Австрії зазначив, що очікує, що "Північний потік-2" буде запущений невдовзі, як і планувалося. За його словами, це важливий проєкт, який дає Євросоюзу безпеку постачання в енергетичних питаннях.



Водночас Негаммер не заперечує, що порушення міжнародного законодавства повинне мати відповідні наслідки.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що побудований в обхід України німецький газогін "Північний потік-2" наразі не може бути сертифікований.

3 грудня Карла Негаммера визнали новим федеральним канцлером Австрії.