Канцлер Австрії виступив проти використання "Північного потоку-2" як важіля тиску на РФ
Новий канцлер Австрії Карл Негаммер виступив проти використання санкцій проти "Північного потоку-2" як засобу впливу на РФ
Про це Карл Негаммер заявив в інтерв'ю виданню Die Welt.
"Я не думаю, що потрібно прив’язувати введення в експлуатацію "Північного потоку-2" з поведінкою Росії в Україні. Так ЄС лише зашкодить собі", - сказав він.
Канцлер Австрії зазначив, що очікує, що "Північний потік-2" буде запущений невдовзі, як і планувалося. За його словами, це важливий проєкт, який дає Євросоюзу безпеку постачання в енергетичних питаннях.
Водночас Негаммер не заперечує, що порушення міжнародного законодавства повинне мати відповідні наслідки.
- Нагадаємо, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що побудований в обхід України німецький газогін "Північний потік-2" наразі не може бути сертифікований.
- 3 грудня Карла Негаммера визнали новим федеральним канцлером Австрії.
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