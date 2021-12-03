В Австрії визначили нового канцлера

Про це повідомляє Der Standard.



Затвердити кандидатуру Нехаммера на посаді федерального канцлера має президент країни Александер ван дер Беллен.



До цього Нехаммер з січня 2020 року займав пост міністра внутрішніх справ Австрії. До посади міністра внутрішніх справ Нехаммер з 2018 по 2020 рік був генеральним секретарем Австрійської народної партії.



Уряд Австрії також планує призначити нового міністра внутрішніх справ, освіти та фінансів.



Попереднього канцлера Австрії Александера Шалленберга призначили 11 жовтня 2021 року. Він пробув на посаді 52 дні, після чого подав у відставку.

Нагадаємо, 9 жовтня канцлер Австрії Себастьян Курц оголосив про відставку зі своєї посади на тлі звинувачень у корупції. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb