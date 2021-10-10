Австрія у понеділок отримає нового канцлера
У понеділок, 11 жовтня, новим канцлером Австрії стане нинішній міністр закордонних справ Александер Шалленберг
Про це з посиланням на Bloomberg повідомляє Інтерфакс-Україна.
У неділю, 10 жовтня, Шалленберг провів переговори з президентом Австрії Александером Ван дер Белленом та віцеканцлером Вернером Коглером.
За їх підсумками він заявив, що чекає на непросту робота у непрості часи.
9 жовтня канцлер Австрії Себастьян Курц оголосив, що вирішив піти у відставку після того, як стало відомо, що він є фігурантом антикорупційного розслідування.
В Австрії при владі перебуває коаліція, до якої входять Народна партія Курца, а також "Зелені". Саме в партії "Зелених" зажадали від Народної партії призначити на пост канцлера когось, хто не замішаний у розслідуваній в Австрії справі про корупцію.
"Зелені", представником яких є Коглер, не заперечували проти кандидатури Шалленберга.
Експертів стверджують, що Курц запропонував нинішнього главу МЗС на пост канцлера, оскільки довіряє йому і вірить, що Шалленберг очоливши уряд, не претендуватиме на роль лідера партії.
- Нагадаємо, 9 жовтня канцлер Австрії Себастьян Курц оголосив про відставку зі своєї посади на тлі звинувачень у корупції.
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