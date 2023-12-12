Канцлер Австрії заявив, що країна не погодиться на преференції для України в переговорах щодо вступу в ЄС

Про це йдеться у повідомленні пресслужби австрійського парламенту.

Канцлер заявив, що Австрія "не погодиться на переговори щодо вступу з Україною в нинішніх умовах". За його словами, "не повинно бути жодних преференцій щодо України порівняно з Боснією та Герцеговиною, яка зараз також веде переговори про вступ".

Нехаммер вважає, що Україні та Молдові має бути запропоновано перспективу вступу до ЄС "на знак солідарності", але він виступив проти прискореної процедури.

Загалом Австрія дотримується політики ЄС, коли йдеться про солідарність з Україною, але не порушуючи нейтралітету, пояснив канцлер.

Зазначимо, що щось подібне в Австрії говорили у вересні. Так, виконувачка обов’язків посла, радниця-посланниця посольства Австрії в Україні Анна-Марія Штайнер заявила, що країна проти того, щоб Україна вступала до Європейського Союзу за прискореною процедурою, поки не приєдналися Західні Балкани.