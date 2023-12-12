Канцлер Австрії заявив, що країна не погодиться на преференції для України в переговорах щодо вступу в ЄС
Федеральний канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив, що у питаннях вступу України до ЄС Київ не повинен отримувати привілеїв, яких не мають Боснія та Герцеговина
Про це йдеться у повідомленні пресслужби австрійського парламенту.
Канцлер заявив, що Австрія "не погодиться на переговори щодо вступу з Україною в нинішніх умовах". За його словами, "не повинно бути жодних преференцій щодо України порівняно з Боснією та Герцеговиною, яка зараз також веде переговори про вступ".
Нехаммер вважає, що Україні та Молдові має бути запропоновано перспективу вступу до ЄС "на знак солідарності", але він виступив проти прискореної процедури.
Загалом Австрія дотримується політики ЄС, коли йдеться про солідарність з Україною, але не порушуючи нейтралітету, пояснив канцлер.
Зазначимо, що щось подібне в Австрії говорили у вересні. Так, виконувачка обов’язків посла, радниця-посланниця посольства Австрії в Україні Анна-Марія Штайнер заявила, що країна проти того, щоб Україна вступала до Європейського Союзу за прискореною процедурою, поки не приєдналися Західні Балкани.
- 8 листопада Єврокомісія рекомендувала розпочати процес перемовин про вступ України до ЄС.
- 1 грудня очільник уряду Угорщини Віктор Орбан заявив, що переговори про вступ України до ЄС не відповідають інтересам Угорщини й тому не мають бути поставлені на порядок денний.
- Кілька днів потому він написав листа очільнику Євроради Шарлеві Мішелю з проханням не починати переговори про членство України в ЄС.
- Проти вступу України до ЄС виступає і Словаччина. Очільник МЗС країни Юрай Бланар заявив, що не може собі уявити Україну в Євросоюзі. "Це дійсно серйозне питання. Ну, за нинішніх обставин я не можу собі цього уявити. Мені самому цікаво, як, наприклад, пані (президентка Єврокомісії, - ред.) Урсула фон дер Ляєн обґрунтує пропозицію щодо членства чи початку переговорів про членство України в Європейському Союзі та відповість на запитання, як ми можемо почати переговори з країною, яка перебуває у військовому конфлікті", - сказав дипломат.
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