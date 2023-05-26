Канцлер Німеччини Шольц планує ще раз поговорити з Путіним "у належний час"
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що планує одного дня знову поговорити з президентом Росії, не даючи часових перспектив, коли це може статися
Про це повідомляє видання Spiegel.
Канцлер зазначив, що з його останньої телефонної розмови з Путіним вже "минув деякий час".
"Але я планую знову поговорити з Путіним у належний час", – сказав Шольц.
Окрім цього, він також наголосив, що передумовою для справедливого миру має бути вихід російських військ з України.
Шольц також додав, що Росія має розуміти неприйнятність "холодного миру" – зокрема, сценарію, за яким поточна лінія фронту стане новим "кордоном" між Росією та Україною, оскільки це лише легітимізувало б попередні дії Путіна.
Коли канцлера окремо спитали, чи це стосується також Криму, він повторив попередню відповідь.
"Росія має вивести війська. Не ми маємо визначати, якої угоди хоче досягти Україна", - наголосив він.
Видання Spiegel зауважує, що мовою оригіналу канцлер вжив щодо виведення військ більш загальну фразу "Rückzug von Truppen", а не "Rückzug der Truppen", що могло б означати "усі війська".
Шольц зокрема додав, що у підсумку війна має завершитися угодою між Росією та Україною.
- 23 травня повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц впевнений, що Росія не виграє війну проти України, а Київ після перемоги стане членом Євросоюзу.
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