Про це повідомляє видання Spiegel.

Канцлер зазначив, що з його останньої телефонної розмови з Путіним вже "минув деякий час".

"Але я планую знову поговорити з Путіним у належний час", – сказав Шольц.

Окрім цього, він також наголосив, що передумовою для справедливого миру має бути вихід російських військ з України.

Шольц також додав, що Росія має розуміти неприйнятність "холодного миру" – зокрема, сценарію, за яким поточна лінія фронту стане новим "кордоном" між Росією та Україною, оскільки це лише легітимізувало б попередні дії Путіна.

Коли канцлера окремо спитали, чи це стосується також Криму, він повторив попередню відповідь.

"Росія має вивести війська. Не ми маємо визначати, якої угоди хоче досягти Україна", - наголосив він.

Видання Spiegel зауважує, що мовою оригіналу канцлер вжив щодо виведення військ більш загальну фразу "Rückzug von Truppen", а не "Rückzug der Truppen", що могло б означати "усі війська".

Шольц зокрема додав, що у підсумку війна має завершитися угодою між Росією та Україною.