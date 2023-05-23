Війна, яку почав божевільний Путін, завершиться вступом вільної України у ЄС, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц впевнений, що Росія не виграє війну проти України, а Київ після перемоги стане членом Євросоюзу
Про це Шольц заявив на святкуванні 160-річчя Соціал-демократичної партії Німеччини, повідомляє "Європейська правда".
"Гірка глава в історії нашого континенту, яку створив Путін у своєму імперіалістичному божевіллі, завершиться вступом вільної України до Європейського Союзу як повноправного члена", – сказав Шольц.
Він підкреслив, що СДПН, зокрема, повинна чітко стати на бік України, адже саме завдяки політиці колишнього канцлера Віллі Брандта в Європі сьогодні діють принципи незастосування сили, непорушності кордонів, територіальної цілісності держав і права народів на самовизначення.
"Ми, соціал-демократи, з глибоким переконанням відстоюємо всі ці принципи", – додав Шольц.
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