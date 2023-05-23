Про це Шольц заявив на святкуванні 160-річчя Соціал-демократичної партії Німеччини, повідомляє "Європейська правда".

"Гірка глава в історії нашого континенту, яку створив Путін у своєму імперіалістичному божевіллі, завершиться вступом вільної України до Європейського Союзу як повноправного члена", – сказав Шольц.

Він підкреслив, що СДПН, зокрема, повинна чітко стати на бік України, адже саме завдяки політиці колишнього канцлера Віллі Брандта в Європі сьогодні діють принципи незастосування сили, непорушності кордонів, територіальної цілісності держав і права народів на самовизначення.

"Ми, соціал-демократи, з глибоким переконанням відстоюємо всі ці принципи", – додав Шольц.