Капітан "Олександрії" перейшов у "Карпати" за 585 тис. євро

Про це повідомляє офіційний сайт "Олександрії".

Львівські "Карпати" заплатили "Олександрії" 585 тис. євро за трансфер Владислава Бабогла. Згідно Transfermarkt, це третій рекордний продаж в історії клубу.

Transfermarkt оцінює Бабогло у 700 тис. євро. Центрбек був другим найдорожчим футболістом "Олександрії" та одним з капітанів.

За "Олександрію" 24-річний Бабогло виступав з 2018 року. Загалом провів за клуб УПЛ 111 матчів, забив 6 голів.