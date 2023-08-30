Капітан "Олександрії" перейшов у "Карпати" за 585 тис. євро
Капітан "Олександрії" Владислав Бабогло покинув Українську Прем'єр-лігу та перейшов у першолігові "Карпати"
Про це повідомляє офіційний сайт "Олександрії".
Львівські "Карпати" заплатили "Олександрії" 585 тис. євро за трансфер Владислава Бабогла. Згідно Transfermarkt, це третій рекордний продаж в історії клубу.
Transfermarkt оцінює Бабогло у 700 тис. євро. Центрбек був другим найдорожчим футболістом "Олександрії" та одним з капітанів.
За "Олександрію" 24-річний Бабогло виступав з 2018 року. Загалом провів за клуб УПЛ 111 матчів, забив 6 голів.
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