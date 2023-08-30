Гендиректор "Шахтаря" заявив про катастрофу в українському футболі

Про це повідомляє The Athletic.

За словами Палкіна, в українських клубів майже нульові доходи на внутрішньому ринку.

"Чесно кажучи, в українському футболі катастрофа. Вболівальникам заборонено відвідувати стадіони, тому ігри проводяться за зачиненими дверима. У нас майже нульові доходи на внутрішньому українському ринку: з точки зору спонсорства, доходів від матчів, продажу квитків і телевізійних прав. Єдиний варіант, який у нас є - продавати наших гравців за кордон. ФІФА вкрала у нас можливість продавати деяких гравців і все. Гаразд, три-чотири українські клуби беруть участь у єврокубках і можуть отримувати за це бонуси. За рахунок цих бонусів вони можуть більш-менш виживати", - сказав гендиректор "Шахтаря" Сергій Палкін.

Гендиректор "Шахтаря" наголошує, що у клубів УПЛ катастрофічна ситуація.

"Але якщо говорити про решту 12 клубів УПЛ, то ситуація катастрофічна. І ми наодинці з цією проблемою. Це найбільше питання. Коли я буду балотуватися, то намагатимусь висувати якісь пропозиції. І одна з них стосується солідарності, тому що останніми роками відбуваються речі, які вимагають солідарності", - каже Палкін.

Все через повномасштабну війну та пандемію.

"По-перше, у нас була пандемія. Потім війна в Україні. Потім землетрус у Туреччині. Нам необхідно створити фонд солідарності, який буде використовуватися для допомоги в подібних ситуаціях. Цей фонд може бути використаний у форс-мажорних ситуаціях для підтримки людей, які дійсно цього потребують", - сказав Сергій Палкін.