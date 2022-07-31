Про це повідомив Стратком ЗСУ в телеграмі.

"Капітан 1-го рангу атомного підводного човна "Вепр" під час параду в Кронштадті з бретелькою від бюстгальтера на парадному кашкеті. Дивіться не переплутайте, бо то "друга армія світу". Дебіли", - ідеться в повідомленні.

31 липня в окупованому Севастополі скасували парад до Дня військово-морського флоту РФ через "неопізнаний літаючий об’єкт".

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