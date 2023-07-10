Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Слідство встановило, що капітан російського судна "АНТ" сім разів заходив до закритих морських торгових портів Севастополя та Керчі. Там він навантажував судно награбованим українським зерном.

"Усвідомлюючи протиправність своїх дій, капітан періодично вимикав Автоматичну ідентифікаційну систему "AIS" і вносив до неї фіктивні відомості щодо курсу судна, яке нібито прямувало до портів РФ, а не до закритих морських портів окупованого півострова", - йдеться в повідомленні.

Капітану судна РФ оголосили підозру у порушенні порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію півострова та виїзду з неї (ч. 2 ст. 332-1 КК України).