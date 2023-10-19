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Капуста броколі: рецепти, які вам точно сподобаються

19 жовтня, 2023 четвер
11:23
рецепти Броколі

Як приготувати броколі так, аби страва сподобалась всій родині? Саме таке питання ставлять перед собою господині, адже знають, що цей продукт дуже корисний

Броколі — це зелена рослина сімейства капустяних, яка має багато корисних властивостей для здоров'я. Ця овочева культура має характерні маленькі зелені квітки, які збираються в компактні головки. Броколі відомі своєю високою харчовою цінністю та вмістом вітамінів та антиоксидантів.

Вони мають велику кількість вітамінів С, К, А, фолієвої кислоти, калію та інших мінералів, що сприяють зміцненню імунітету та забезпечують нормальне функціонування організму. Тому, ми приготували невелику добірку рецептів з цим корисним овочем.

Крем суп з броколі

Інгредієнти:

  • броколі – 500 г
  • цибуля ріпчаста – 2 шт.
  • часник – 2 зубчики
  • вершкове масло – 50 г
  • бульйон – 300 г
  • вершки (30%) - 200 г
  • сіль та перець (за смаком)
  • грінки, зелень (для подачі)

Броколі, рецепт приготування покроково:

  • Свіжі броколі промиваємо під проточною водою, розрізаємо на суцвіття. Ніжку від броколі ріжемо дрібним кубиком. Якщо у вас броколі заморожені в суцвіттях, тоді вам їм просто треба попередньо розморозити.
  • Цибулю та часник очищуємо від шкірки, ріжемо дрібним кубиком.
  • Сковорідку з високими бортиками ставимо на вогонь, кладемо шматочок масла та добре розігріваємо. Додаємо цибулю та обсмажуємо 3-4 хвилини. Туди ж відправляємо ніжки від броколі та смажимо ще 4 хвилини. Додаємо часник, суцвіття броколі та наливаємо бульйон. Після закипання, накриваємо кришкою та тушкуємо на маленькому вогні до готовності овочів (приблизно 5 хвилин).
  • Перекладаємо весь вміст каструлі в ємність для подрібнення. Ви можете використовувати блендер занурюваний, або стаціонарний. Маса має стати однорідною, без грудочок.
  • Повертаємо наше пюре до сковорідки, додаємо вершки, сіль та перець. Крем-суп доводимо на середньому вогні до кипіння та вимикаємо.
  • Подавати крем-суп можна з грінками та зеленню. Готово!

Фото: Freepik

Як приготувати броколі смачно та корисно в духовці

Ми підготували для вас цікавий та дуже корисний рецепт з броколі, який чудово підходить у ролі сніданку, або вечері.

Інгредієнти:

  • броколі – 400 г
  • курячі яйця – 3 шт.
  • філе червоної риби  – 200 г
  • вершки – 5 ст. л.
  • сир моцарела (можна використовувати інший) – 200 г
  • рослинна олія – 2-3 ст. л.
  • сіль та перець (за смаком)

Покроковий рецепт приготування:

  1. Броколі промиваємо під проточною водою, розрізаємо на суцвіття. Червону рибу наріжте крупними шматочками будь-якої форми.
  2. Яйця виделкою або вінчиком трохи збиваємо, додаємо вершки, сіль та перець і знову збиваємо.
  3. Деко для запікання змащуємо рослинною олією. Викладаємо броколі та червону рибу у довільному порядку. Заливаємо яєчно-вершковою сумішшю та викладаємо зверху слайси сиру.
  4. Ставимо деко в розігріту до 190 градусів духовку на 20-25 хвилин. Готово!

Фото: Freepik

Вегетаріанські котлети з броколі та сиром

Інгредієнти:

  • броколі – 400 г
  • панірувальні сухарі – 3 ст. л.
  • сир пармезан (або схожий сир) – 2 ст. л.
  • сир моцарела – 50 г
  • сіль (за смаком)
  • рослинна олія – 2 ст. л.

Покроковий рецепт приготування:

  1. Броколі промиваємо під проточною водою. Ставимо каструлю з водою та броколі на вогонь. Після закипання, зменшуємо вогонь та проварюємо 15 хвилин до готовності. Далі їх потрібно перекласти на сито.
  2. Як тільки овочі охолонуть, їх необхідно подрібнити в блендері, або просто розім’яти виделкою. Злийте зайву воду, що вийде з броколі.
  3. Моцарелу ріжемо на невеликі кубики.
  4. До броколі додаємо панірувальні сухарі, пармезан натертий, сіль та добре перемішуємо. Формуємо котлети, в середину яких кладемо пару шматочків сиру.
  5. Ставимо пательню на вогонь, додаємо трохи олії та добре розігріваємо. Смажимо котлети на невеликому вогні по 3-5 хвилин з кожного боку. Смачного!

Фото: Freepik

Легкий салат з броколі

Інгредієнти:

  • курячі яйця – 2 шт.          
  • броколі – 200 г
  • консервована кукурудза – 100 г
  • грецький йогурт – 50 г
  • гірчиця – 1 ч. л.
  • сіль та перець – дрібка
  • свіжа цибуля (для подачі)

Покроковий рецепт приготування:

  1. Ставимо каструлю з водою та броколі на вогонь. Після закипання, варимо їх 10 хвилин до готовності. Викладаємо броколі в холодну воду (аби вони не втратили колір).
  2. Відварюємо курячі яйця.
  3. Броколі та яйця дрібно нарізаємо, перекладаємо у салатницю.
  4. З кукурудзи зливаємо воду та додаємо в салат.
  5. В невеликій ємності змішуємо йогурт, сіль та гірчицю. Заправляємо цим соусом салат.

Броколі — це дійсно смачний та корисний овоч, який може бути включений у різноманітні страви, тому експериментуйте та радуйте свою родину кулінарними шедеврами.

Фото: Freepik

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