Карантин в Україні: у двох областях "червоної" зони майже нормалізувалися COVID-показники

Про це повідомляють у МОЗ.



На Волині цей показник становить 16,0% за визначеного рівня ≤20% / <4%. У вівторок, 21 грудня, він був підвищений - 21,6%.



У Запорізькій області коефіцієнт діагностування нових заражень складає 17,0%. Станом на 21 грудня він був вищий за норму - 22,1%.

Нагадаємо, очільник МОЗ заявив, що Волинська й Запорізька області можуть скоро вийти з "червоної" зони.

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