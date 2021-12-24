Карантин в Україні: у двох областях "червоної" зони майже нормалізувалися COVID-показники
У Запорізькій і Волинській областях майже стабілізувався коефіцієнт виявлення нових випадків коронавірусу
Про це повідомляють у МОЗ.
На Волині цей показник становить 16,0% за визначеного рівня ≤20% / <4%. У вівторок, 21 грудня, він був підвищений - 21,6%.
У Запорізькій області коефіцієнт діагностування нових заражень складає 17,0%. Станом на 21 грудня він був вищий за норму - 22,1%.
- Нагадаємо, очільник МОЗ заявив, що Волинська й Запорізька області можуть скоро вийти з "червоної" зони.
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