Карантин в Україні: усі області лишаються у "жовтій" зоні епіднебезпеки
Станом на середу, 5 січня, в усіх регіонах України встановлено жовтий рівень епідемічної небезпеки
Про це свідчать дані МОЗ.
У Києві рівень захворюваності - 384 на 100 тис. осіб, він найвищий в країні.
Після столиці найвищий рівень захворюваності у Полтавській області - 258 на 100 тис. населення, а також Черкаській - 216 на 100 тис. населення.
Рівень госпіталізацій по Україні станом на 4 січня становив 22 при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення. У Києві рівень госпіталізацій - 20,8. Загалом цей показник не перевищено в жодному регіоні.
Завантаженість ліжок з киснем на 4 січня становила 22% при визначеному показнику в 65%, у Києві - 17,7%. У жодному регіоні не перевищено цей показник.
- Нагадаємо, за минулу добу, 4 січня, в Україні зафіксували 4571 нових випадків COVID-19, з них 210 дітей та 112 медпрацівників.
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