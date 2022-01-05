Карантин в Україні: усі області лишаються у "жовтій" зоні епіднебезпеки

Про це свідчать дані МОЗ.



У Києві рівень захворюваності - 384 на 100 тис. осіб, він найвищий в країні.



Після столиці найвищий рівень захворюваності у Полтавській області - 258 на 100 тис. населення, а також Черкаській - 216 на 100 тис. населення.



Рівень госпіталізацій по Україні станом на 4 січня становив 22 при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення. У Києві рівень госпіталізацій - 20,8. Загалом цей показник не перевищено в жодному регіоні.



Завантаженість ліжок з киснем на 4 січня становила 22% при визначеному показнику в 65%, у Києві - 17,7%. У жодному регіоні не перевищено цей показник.

Нагадаємо, за минулу добу, 4 січня, в Україні зафіксували 4571 нових випадків COVID-19, з них 210 дітей та 112 медпрацівників.