Карта бойових дій за період 25 вересня – 2 жовтня: ЗСУ втратили Вугледар, але загальмували росіян під Покровськом

Вперше з середини серпня кількість боїв зменшилась до менше тисячі за тиждень. Це відбулося завдяки скороченню на 150 боєзіткнень на Курахівському напрямку. Однак увесь вересень став найбільш кривавим за весь час війни: ЗСУ встановили новий рекорд знищення росіян – 38,1 тис. Іншою тенденцією цього тижня стало те, що окупанти перестали економити свою броню та здійснили масовані атаки з використанням танків та бронемашин практично на всіх гарячих ділянках фронту, навіть у Вовчанську. Водночас ці штурми вчергове продемонстрували вразливість броні та помилковість такої стратегії: всі атаки відбили Сили оборони, вразивши близько 500 одиниць техніки.

Фото: Еспресо



Втрата Вугледару

До останнього моменту ЗСУ втримували північну частину міста через яку відбувався відхід. Упродовж кількох останніх днів ЗС РФ зайняли спочатку східні, а потім південні та західні околиці міста, а врешті зайшли в центральну частину. Після цього чіплятися за останні будинки вже не було сенсу й Сили оборони повністю покинули Вугледар. Знекровлена 72-га бригада, не отримавши додаткової підтримки, впродовж останніх тижнів поступово готувала відступ із Вугледара, паралельно знищуючи чималу кількість окупантів. Складність полягала в тому, що «дорога життя» була під вогневим контролем навіть зі стрілецької зброї, а тому, на жаль, вийти змогли далеко не всі.

Фото: Еспресо карта бойових дій за 25 вересня - 2 жовтня



Тим часом рашисти завершили окупацію Водяного, а також усіх териконів і висот довкола нього, тож встановили вогневу домінацію не тільки над Вугледаром, але й над Богоявленкою, куди відходять наші військові й де збудована наступна лінія оборони. В перспективі звідси ворог планує наступати на Курахове, але для цього йому потрібно проламати нашу оборону по лінії сіл за 10-13 км на південь від міста. Зокрема, у районі Костянтинівки та Катеринівки ЗСУ зуміли відбити всі атаки окупантів. Тут для прориву оборони окупанти кинули в бій 11 броньованих машин з піхотою за підтримки восьми танків. Більшість бронетехніки знищено.

Більш активними росіяни були на напрямку Новоукраїнки та Золотої Ниви, втім даремно. На відміну від Бердянського напрямку, де ЗС РФ продавили нашу оборону та просунулися в Старомайорському на 1 км на північ. Очевидно, що після остаточної окупації Вугледара росіяни розвинуть свій наступ як на Курахове, так і на Велику Новосілку, яку вони не зуміли захопити у 2022 році.

Покровсько-Курахівський фронт в очікуванні нових штурмів

ЗСУ зуміли ще тиждень утриматися в невельській «кишені» та північних околицях Красногорівки, а також утримати фронт між Желанним Першим і Другим. Окупанти не зуміли розвинути наступ на Олександропіль, але намагалися на техніці пробитися в напрямку на Курахове, однак згоріли.

Фото: Еспресо карта бойових дій за 25 вересня - 2 жовтня



Після окупації міста Українськ найбільше зусиль окупанти зосередили на просуванні в напрямку селища Цукурине, охоплюючи його з півночі та півдня. Значна частина селища вже перебуває в сірій зоні, а ворог зумів закріпитися на його південних околицях. Цукурине є вкрай важливим для оборони як Селидового, так і району Гірник - Курахівка, адже стримує рашистів від обходу цих населених пунктів із флангу. Поки ворог не зуміє обійти Селидове й Гірник з кількох боків, Сили оборони зможуть втримувати оборону, як вони це роблять уже кілька тижнів.

Фото: Еспресо карта бойових дій за 25 вересня - 2 жовтня



На північ від Селидового росіяни врешті проламали оборону Маринівки та зуміли розширити тут зону свого контролю й підійти до шахти ім. Коротченка.

Водночас дається взнаки брак ресурсів – ворог не може однаково інтенсивно наступати на всіх ділянках навіть Покровсько-Курахівського фронту. Відтак на захід від Новогродівки та Гродівки ворожа активність була мінімальною. Тут вони здебільшого займалися розширенням свого плацдарму на правому березі річки Вовча в районі села Миколаївка. Це останнє село перед Мирноградом, втім, ворог ще не готовий наступати на місто «в лоб». Для підготовки поля бою йому знадобиться не менше кількох місяців.

Фото: Еспресо карта бойових дій за 25 вересня - 2 жовтня



Окупація Нью-Йорка та міські бої в Торецьку

Попри успішно проведену операцію Сил оборони в Нью-Йорку кілька тижнів тому, в ході якої нам удалося деблокувати центральну частину міста, внаслідок боїв упродовж наступних кілька тижнів ЗСУ повністю були витіснені з селища. Наразі наші воїни намагаються втримати росіян в селі Неліпівка. Однак уже зараз його штурмують із двох флангів, а східні околиці села захоплені. Взявши Нью-Йорк, рашисти отримали можливість розвинути наступ на Торецьк ще й із півдня, а в перспективі - вихід у тил із заходу. Наразі в Торецьку тривають міські бої, які поширилися на центральні райони. Боротьба ведеться за кожний будинок, а лінія фронту не фіксована.

Фото: Еспресо карта бойових дій за 25 вересня - 2 жовтня



Луганщина та Харківщина

Ворог завершив окупацію села Невське та зумів перейти в ньому на правий берег річки Жеребець. ЗСУ потрібно терміново зупинити цей наступ, якщо ми не хочемо отримати ситуацію, яка розвивається біля Піщаного на Борівському напрямку. Наразі це можна зробити з меншими зусиллями, тим більше що на сусідній ділянці фронту воює 3-тя штурмова бригада.

Фото: Еспресо карта бойових дій за 25 вересня - 2 жовтня



На фронті біля Піщаного окупанти намагаються розширити зону свого контролю та ще більше підійти до села Кругляківка, щоб урешті закріпитися на лівому березі Осколу. На північ від Піщаного вони розбомбили міст біля села Осинове, що вів до Куп’янська-Вузлового. Ворог понад усе намагається зменшити наші логістичні можливості.

Фото: Еспресо карта бойових дій за 18-25 вересня

Після звільнення Агрегатного заводу у Вовчанську, ЗСУ проводили наступальні дії з метою відкинути росіян у північні квартали міста. Натомість окупанти намагалися контратакувати з використанням танків і БМП. Наразі ці зустрічні бої не призвели до територіальних змін. Однак на Білгородщині росіяни готують резервні сили, які вони будуть використовувати або для нового наступу на Харківщину або для розв'язання питання з Курщиною.

Фото: Еспресо карта бойових дій за 25 вересня - 2 жовтня



Російський фронт

На Курщині продовжуються зустрічні контратаки. Однак ні ЗСУ, ні росіяни наразі не мають великих успіхів. Ми не взяли Глушково, а рашисти обламалися зі своїм контрнаступом у Любимівці. Наразі вони хочуть зайти у Внезапне, але в них нічого не виходить, оскільки недостатньо сил.

На схід від Коренево Сили оборони незначно розширили зону свого контролю вздовж залізниці між селами Вітрино та Олександрівка. Поки ворог намагається пробитися до своїх заблокованих військ у Журавлях та Погребках, наші воїни пробиваються по дорозі на Льгов.

Фото: Еспресо карта бойових дій за 25 вересня - 2 жовтня

На східному фронті після того, як росіяни змогли зайти в Уланок і Борки, вони вже другий тиждень штурмують Плєхово, але безуспішно. Наразі ЗС РФ витрачають близько 60% своїх КАБів у Курській області. Це вже є великим досягненням Сил оборони. У найближчі тижні стане зрозуміло, що для Путіна є більш важливим: звільнення Курщини чи новий наступ на Харківщину.

Карти створено на основі інформації, отриманої від Генерального штабу Збройних Сил України, а також з інших відкритих та перевірених джерел. Водночас карти не є максимально точними та лише умовно відображають тенденції в зоні бойових дій.