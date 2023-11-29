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Війна з Росією: хроніка
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Головна карта бойових дій Карта бойових дій за період 23-29 листопада: рекордне знищення росіян під Авдіївкою та безпілотники в Москві
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Карта бойових дій за період 23-29 листопада: рекордне знищення росіян під Авдіївкою та безпілотники в Москві

Богдан Бачинський
29 листопада, 2023 середа
12:30
карта бойових дій Карта заставочна

Не зважаючи не погоду, росіяни хвиля за хвилею йдуть на штурм Авдіївки. На Київ здійснили найбільш масовану атаку дронів, ЗСУ передали відповідь у Москву. На південному фронті триває контрнаступ

Новини з фронту Авдіївки за тиждень

Вже очевидно, що через м’ясні штурми Авдіївки, в листопаді ЗСУ встановить черговий рекорд по ліквідації ворога – понад 25 тис. Вже зараз середньодобові втрати рашистів становлять 920 осіб /день. Це суттєво перевищує мобілізаційні можливості окупантів, які щодня проводять 20-30 штурмів міста зі всіх можливих сторін.

Втім, за тиждень результативність цих інтенсивних атак є вкрай малою. ЗСУ вдалося стабілізувати фронт не тільки на південному фронті, але на півночі. Перейшовши залізницю на значному відрізку, росіянам так і не вдалося пробитися до Степового, де їх відкинули назад Сили Оборони. Так само невдалими були наступи загарбників східніше Новобахмутівки та південніше Новокалинового.

Карта. Авдіївка_2811

Єдиним, а тому сильно розрекламованим успіхом стало просування на кількасот метрів в районі промислової забудови в тій частині міста, яка виходить на дорожню розв’язку Донецьк-Ясинувата. Однак, по-перше, бої в цій частині ще тривають і "промку" наразі ніхто не здав, а по-друге одразу за нею затяжна низина, яка стане великим могильником для штурмових бригад ворога. Тому наративи російських новин про швидку здачу Авдіївки аж ніяк не відповідають дійсності. Бої за місто триватимуть ще тривалий час. Ймовірно у грудні вони будуть ще більш кровопролитними, адже для Путіна готують подарунок "під ялинку".

Карта боїв за Бахмут

На півдні від міста весь тиждень тривали важкі бої в околицях Кліщіївки та Андріївки. Окупанти вже другий тиждень намагаються повернути втрачені позиції. ЗСУ перебувають наразі в глухій обороні, але також нема ознак для того, щоб говорити про втрату якихось позицій.

Карта. Бахмут_2811

Карта війни з Росією: війна дронів в Києві та Москві

Рашисти інтенсивно готуються до масованих ракетних ударів по нашій інфраструктурі. Для цього вони проводять розвідку дронами і одночасно б’ють по Києву.

25 листопада на Київ здійснили найбільшу атаку безпілотників за час цієї війни. Із 75 дронів наше ППО збило 74. Втім атакувати столицю росіяни почали на два дні раніше. 23 листопада після враження ракет по критичній інфраструктурі, місто занурилось на добу в темноту.

В ніч на 26 листопада, ЗСУ запустило 36 безпілотників у відповідь. Попри заяви зс РФ щодо збиття усіх цілей, під Москвою вибухи зафіксували на електростанції в Литкаріно та підстанції в Любліно, а також трансформаторна станція в самій Москві.

Окрім того, безпілотники влучили в цілі на Смоленському авіаційному заводі, Челябінському тракторному заводі, який виробляв двигуни для танків, а також на завод в Тулі, що тільки будується. Тут виробляють РСЗО "Град" і "Смерч".  

Карта. РФ_2811

ЗСУ б’ють по Криму

Разом з тим, безпілотники завітали до Джанкою, де спалили військову частину, яка була нашпигована боєприпасами. Також бавовна вчергове відвідала військовий аеродром, що неподалік Новофедорівки і військові об’єкти в Севастополі. Про детальні результати цих нальотів наразі невідомо.

Карта. Вербове_2811

Мапа контрнаступу на південному фронті, Токмацький напрямок

Контрнаступ наче офіційно закінчився, а наші військові продовжують відвойовувати в окупантів наші землі. За тиждень ЗСУ вдалося повністю витіснити ворога із височини 140м., що височіє над Вербовим. Росіяни відійшли оборонятися в село.

Одночасно нашим воїнам вдалося відбити ще низку позицій між Роботиним і Копанями і тим самим ще більше розшити вклинення в оборону зс РФ у напрямку на Токмак. Інші ділянки фронту залишились без змін.

На Бердянському напрямку, зс РФ пройшли близько кілометра в сірій зоні на північ від Приютного та наблизились до наших редутів що на захід від Старомайорська.     

Карта. Херсон_2811

Мапа активних бойових дій на Лівобережжі Херсонщини

Броунівський рух росіян на Лівобережжі Херсонщини має максимально хаотичний характер. Не в останню чергу через те, що влучні удари ЗСУ частково позбавили їхню армію керованості. Так, днями наші ракети знищили пункт управління підрозділів спецпризначення поблизу Олешківських пісків.

Село Кринки ворог атакує з півночі та з півдня, втім без результатів. Також вони намагались потіснити ЗСУ із сонячної підстанції на північ від Підстепного. Продовжуються бої в районі Олешок та Піщанівки.

Тим не менше, окупанти поза все намагаються вибити Сили Оборони із Лівобережжя, а тому підтягнуло сюди нові частини, збільшивши контингент до 68 тис. солдат.

Однак найцікавішим є той факт, що нові частини росіяни не підтягують до лінії фронту, а розміщують поблизу Кримського перешийку, наче готуючись до глибокої оборони.   

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