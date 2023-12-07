Картину Рембрандта, раніше оцінену в $15 тис., продали на аукціоні за $13,8 млн
Картина Рембрандта, яка лише два роки тому була оцінена в $15 тис., була продана за 13,8 млн на аукціоні Sotheby's
Про це пише CNN.
"Ця витончена картина рівною мірою є продуктом пензля Рембрандта та його інтелекту. Усі характерні риси його стилю кінця 1620-х років помітні як на видимій намальованій поверхні, так і в нижніх шарах, які виявила наука, показуючи численні зміни в ході його створення та проливаючи свіже світло на те, як він думав", - сказав співголова Old Master Paintings Worldwide на Sotheby's Джордж Гордон.
Найдавніша згадка про картину міститься в описі 1714 року колекціонера в Амстердамі Константіна Ранста. У 1960 році німецький історик мистецтва Курт Баух, який знав картину лише з чорно-білої фотографії, заявив, що картину написав хтось з учнів художника, а не він особисто. Відтоді її не приписували пензлю відомого нідерландського художника. Натомість Sotheby's ретельно вивчив картину і підтвердив, що її написав сам Рембрандт, а не хтось із його учнів.
Перед виставленням на продаж аукціонний будинок встановив оцінку картини у межах від 10 до 15 мільйонів фунтів стерлінгів ($12,6 млн - $18,8 млн).
- Одну з картин Марка Шагала "Над містом", виставлять на аукціон Sotheby’s в Нью-Йорку 13 листопада. За очікуваннями, за неї заплатять від 12 до 18 мільйонів доларів.
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