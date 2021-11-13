Катар-2022: які країни вже вийшли на чемпіонат світу з футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Збірна Німеччини стала першою європейською збірною, яка гарантувала собі місце на ЧС-2022, це сталось ще 11 жовтня. Слідом за німцями путівку на мундіаль отримала Данія.



Після матчів 11-12 листопада до цього списку не додались європейські збірні, але вже на 99% у Катар поїдуть Англія та Бельгія, які вже фактично гарантували собі перші місця в групі.



Єдиною командою з Південної Америки, яка вже гарантувала собі місце на ЧС-2022, стала збірна Бразилії. Це сталось 11 листопада, після перемоги над Колумбією.



Сенегал та Марокко - це поки єдині африканські команди, які достроково вийшли на чемпіонат світу-2022.



А от у Північній та Центральній Америці ще немає команд, які гарантовано поїдуть на мундіаль. Те саме в Азії, єдиний вийняток Катар, який є господарем турніру і автоматично потрапив на ЧС.



Чемпіонат світу з футболу у Катарі відбудеться з 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb