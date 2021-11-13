Катар-2022: які країни вже вийшли на чемпіонат світу з футболу
Відомо вже шість команд, які зіграють чемпіонаті світу-2022 у Катарі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Збірна Німеччини стала першою європейською збірною, яка гарантувала собі місце на ЧС-2022, це сталось ще 11 жовтня. Слідом за німцями путівку на мундіаль отримала Данія.
Після матчів 11-12 листопада до цього списку не додались європейські збірні, але вже на 99% у Катар поїдуть Англія та Бельгія, які вже фактично гарантували собі перші місця в групі.
Єдиною командою з Південної Америки, яка вже гарантувала собі місце на ЧС-2022, стала збірна Бразилії. Це сталось 11 листопада, після перемоги над Колумбією.
Сенегал та Марокко - це поки єдині африканські команди, які достроково вийшли на чемпіонат світу-2022.
А от у Північній та Центральній Америці ще немає команд, які гарантовано поїдуть на мундіаль. Те саме в Азії, єдиний вийняток Катар, який є господарем турніру і автоматично потрапив на ЧС.
Чемпіонат світу з футболу у Катарі відбудеться з 21 листопада до 18 грудня 2022 року.
- 11 листопада у 9-му турі відбору на ЧС-2022 збірна Грузії несподівано перемогла Швецію.
- В іншому матчі збірна Хорватії розтрощила Мальту.
- 12 листопада у 9-му турі кваліфікації ЧС-2022 збірна Англії розгромно перемогла Албанію.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.08
Купівля 26.08Продаж 26.33
-
EUR
Купівля 29.77Продаж 30.21
- Актуальне
- Важливе