Катар заперечує співпрацю з військовим крилом ХАМАСу

Про це пише CBS News.

За словами прем'єр-міністра, представники політичного офісу в Досі спілкуються з бойовиками ХАМАСу в Газі та отримують від них інформацію щодо заручників. Водночас шейх заперечив співпрацю з військовим крилом терористів.

Відповідаючи на запитання щодо спілкування з командирами ХАМАС, він зазначив, що Катар не має жодних справ безпосередньо з військовим крилом бойовиків: "Наше спілкування з ХАМАС протягом багатьох років було дуже ексклюзивним для політичного крила, політичних представників і офісу тут, у Досі. І це все. І ми не маємо жодних справ безпосередньо з військовим крилом".

Червоний Хрест заявив 20 листопада, що його президентка Мірʼяна Сполярич відвідала Катар для зустрічі з ватажком ХАМАС Ісмаїлом Ханією.





