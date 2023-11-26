Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Катар заперечує співпрацю з військовим крилом ХАМАСу

Катар заперечує співпрацю з військовим крилом ХАМАСу

26 листопада, 2023 неділя
21:23
Світ терористи ХАМАС

Прем’єр-міністр Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман аль-Тані заявив, що його країна не веде жодних справ з військовим крилом бойовиків ХАМАСу

Про це пише CBS News.

За словами прем'єр-міністра, представники політичного офісу в Досі спілкуються з бойовиками ХАМАСу в Газі та отримують від них інформацію щодо заручників. Водночас шейх заперечив співпрацю з військовим крилом терористів.

Відповідаючи на запитання щодо спілкування з командирами ХАМАС, він зазначив, що Катар не має жодних справ безпосередньо з військовим крилом бойовиків: "Наше спілкування з ХАМАС протягом багатьох років було дуже ексклюзивним для політичного крила, політичних представників і офісу тут, у Досі. І це все. І ми не маємо жодних справ безпосередньо з військовим крилом".

  • Червоний Хрест заявив 20 листопада, що його президентка Мірʼяна Сполярич відвідала Катар для зустрічі з ватажком ХАМАС Ісмаїлом Ханією.



 

Палестина
Катар
Військові новини
Війна в Ізраїлі
Хамас
Читайте також:
Влада Нікольченко
24 листопада, 2023 п'ятниця
Призерку ЧС погнали зі збірної України з художньої гімнастики. Напередодні вона заявила, що ненавидить Польщу
25 листопада, 2023 субота
Авдіївка для росіян перетворюється на Бермудський трикутник: військовий експерт Снєгирьов про втрати окупантів
Кримський міст
25 листопада, 2023 субота
"Далі буде багато сюрпризів": голова СБУ про Кримський міст
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.09
    Купівля 37.09
    Продаж 37.7
  • EUR
    Купівля 40.16
    Продаж 41.13
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
26 листопада
21:51
Експерти МАГАТЕ зафіксували ймовірні пуски російських ракет поблизу ЗАЕС
21:34
Патріарший собор Воскресіння Христового УГКЦ у Києві
Російський "шахед" пошкодив собор Воскресіння Христового в Києві
21:27
Оновлено
штормове попередження
Шторм у окупованому Криму: в Євпаторії йде евакуація із затоплених будинків, є повалені дерева, зупинено рух тролейбусів до Алушти
21:13
Ексклюзив
"Низькі ціни на електроенергію - це чудо, якого немає ніде", - ексміністр енергетики Плачков
20:56
Володимир Зеленський
Знеструмлено 400 населених пунктів у 10 областях, - Зеленський
20:44
Оновлено
зима, сніг
Негода на Одещині: повністю зупинено рух автотрасою на Київ, в Одесі перебої з теплом та водою, школи перевели на дистанційку
20:40
Ілюстративне фото
Через несприятливі погодні умови Молдова закрила два пункти пропуску з Україною
20:26
ЗСУ, БМП, ББМ, бронетранспортер
Російські окупанти проводять найбільше атак на Авдіївському напрямку, - Генштаб
20:26
Ексклюзив
Економіка Росії
"Покращень не буде десятиліттями": економіст Кушнірук про стан економіки РФ
20:21
"Дитяче Євробачення 2023": Франція перемогла, Україна на 5 місці
20:02
OPINION
Олексій Тимофіїв
Бережіть залишки розуму, без них кінцева зупинка — зоопарк
19:31
Супільство
На Челябінському тракторному заводі, де виробляють двигуни для російських танків, пожежа після вибуху. МНС РФ каже, що пошкоджено трансформатор
19:25
Огляд
Humvee
Що таке Humvee – технічні характеристики армійських "хаммерів", як американські військові авто використовують у ЗСУ
19:21
Оновлено
"Динамо" - "Рух" 2:0 (26.11.2023)
"Динамо" перемогло "Рух", а двобій "Оболоні" з "Олександрією" перенесли через негоду: матчі 15-го туру УПЛ
19:04
Оновлено
Ізраїль
ХАМАС передав 17 заручників Червоному Хресту, серед них один росіянин, - ЦАХАЛ
18:27
Погода Львівщина
Через негоду 27 листопада школи Київщини працюватимуть онлайн
18:11
Дерек Шовін Джордж Флойд
На полісмена Дерека Шовіна, засудженого за вбивство афроамериканця Джорджа Флойда, напали у в'язниці
18:06
Інтерв’ю
Сергій Тримбач
"Вони йшли на компроміси, але тримали небо над Україною": кінокритик Тримбач про те, що означало бути українським митцем у радянські часи
18:04
OPINION
Богдан Данилишин
В Україні зафіксовано підвищений попит на іноземну валюту
17:52
Путін
Путін готує промову про "русскій мір" після перемоги над Україною
17:42
Інтерв’ю
Володимир Зеленський та Джо Байден (праворуч)
На Заході зараз відбувається активне переосмислення як воювати далі, - полковник Грант
17:25
Дитяче Євробачення-2023: Україну представляє 9-річна Анастасія Димид з піснею "Квітка"
16:59
Оновлено
Ініціатива "Зерно з України"
Ініціатива "Зерно з України": Швеція виділить €8,7 млн, Швейцарія - понад €3 млн, а Австрія - €3,8 млн
16:39
Огляд
білорусь солдати лукашенко
Чому Білорусь є головним союзником РФ та чи достатньо в них армії, щоб напасти на Україну
16:23
Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв
Якщо Росія вдосконалить технології, війна вийде за межі сходу і півдня України, - генерал Наєв
16:01
OPINION
Лейтенант запасу ЗСУ Олена Білозерська
Абсолютної справедливості не існує
15:40
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 26 листопада: скільки коштують долар і євро
15:29
Папа Римський Франциск
Папа Римський заявив, що хворіє на запалення легенів, однак лікарі виключили легеневі ускладнення, - Reuters
15:23
Ексклюзив
Десантно-штурмові війська ЗСУ, віцськові
"Ми нікуди не підемо, якщо немає резервів": військовослужбовець Сазонов про демобілізацію
14:58
OPINION
Микола Княжицький
Поляки блокують, росіяни аплодують: що насправді відбувається на польсько-українському кордоні
14:43
маленький чорний носоріг
У зоопарку Великої Британії народився один з найрідкісніших ссавців у світі
14:21
Рахів_сніг
Сніговий апокаліпсис найближчого вечора очікується у більшості областей, - синоптик Наталка Діденко
14:07
OPINION
Юрій Бутусов
Чому Тишлеку все сходить з рук
14:03
Повіінь в Сомалі
Унаслідок найсильнішої за останні десятиліття повені в Сомалі загнуло 96 людей
14:03
Росія оголосила в розшук прессекретаря Meta
13:42
С-400
Росія перемістила системи ППО С-400 з Калінінграда в Україну: британська розвідка пояснила причину
13:21
Оновлено
безпілотник, дрон
Окупанти заявили про атаку БПЛА: один начебто влучив у багатоповерхівку в російській Тулі, частина "ДНР" знеструмлена
13:18
ізраїльські солдати
Очільник ЦАХАЛА заявив, що Ізраїль відновить бойові дії після закінчення перемир’я в секторі Гази
13:17
Ексклюзив
Хід військової стратегії на фронті змінився для обох сторін: військовослужбовець ЗСУ Барна про застосування FPV-дронів
12:33
Ексклюзив
Ізраїль танк
Без продовження військової операції мета Ізраїлю не буде виконана, - експерт-міжнародник Данилов 
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV