Катар заперечує співпрацю з військовим крилом ХАМАСу
Прем’єр-міністр Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман аль-Тані заявив, що його країна не веде жодних справ з військовим крилом бойовиків ХАМАСу
Про це пише CBS News.
За словами прем'єр-міністра, представники політичного офісу в Досі спілкуються з бойовиками ХАМАСу в Газі та отримують від них інформацію щодо заручників. Водночас шейх заперечив співпрацю з військовим крилом терористів.
Відповідаючи на запитання щодо спілкування з командирами ХАМАС, він зазначив, що Катар не має жодних справ безпосередньо з військовим крилом бойовиків: "Наше спілкування з ХАМАС протягом багатьох років було дуже ексклюзивним для політичного крила, політичних представників і офісу тут, у Досі. І це все. І ми не маємо жодних справ безпосередньо з військовим крилом".
- Червоний Хрест заявив 20 листопада, що його президентка Мірʼяна Сполярич відвідала Катар для зустрічі з ватажком ХАМАС Ісмаїлом Ханією.
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