Президентка Червоного Хреста у Катарі зустрілася з лідером ХАМАСу
Червоний Хрест заявив 20 листопада, що його президентка Мірʼяна Сполярич відвідала Катар для зустрічі з ватажком ХАМАС Ісмаїлом Ханією
Про це повідомляє агенція Reuters.
За повідомленням Міжнародного комітету Червоного Хреста, така зустріч відбулася "для просування гуманітарних питань, пов’язаних зі збройним конфліктом в Ізраїлі та Газі".
"Президентка Мірʼяна Сполярич зустрілася з Ханією, головою політичного бюро ХАМАСу, і окремо з владою держави Катар", – ідеться в заяві Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Червоний Хрест регулярно виступає із заявами щодо гуманітарної ситуації в Секторі Гази. Зокрема, під час штурму Армією оборони Ізраїлю лікарні Аш-Шифа (у ній і під нею, за твердженнями ізраїльської сторони, містилися військові обʼєкти угруповання ХАМАС) Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що "дуже стурбований впливом на хворих і поранених, медичний персонал і цивільних осіб". МКЧХ додав, що "підтримує контакт із усіма зацікавленими органами влади, і ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією".
За даними ізраїльських офіційних осіб, у Газі точаться бої після нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня. Тоді загинули близько 1200 людей, переважно мирних жителів, а ще близько 240 бойовики взяли в заручники.
Підконтрольне ХАМАСу міністерство охорони здоровʼя стверджує, що в Секторі Гази близько 13 300 осіб, понад 5 500 з яких діти, були вбиті під час ізраїльського повітряного та наземного наступу у відповідь. Незалежного підтвердження ці дані не мають.
- Напередодні стало відомо, що Ізраїль і ХАМАС близькі до угоди за посередництва США, яка дозволить звільнити десятки жінок і дітей, утримуваних у заручниках у Газі в обмін на п'ятиденну паузу в бойових діях.
- 20 листопада США звинуватили ХАМАС у геноциді єврейського народу.
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