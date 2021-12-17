Катували людей, щоб вибити гроші: СБУ затримала зловмисників на Прикарпатті, серед них - колишній міліціонер
У п'ятницю, 17 грудня, Служба безпеки України знешкодила злочинне угруповання на Прикарпатті, яке викрадало і катувало людей
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
"У ході масштабної спецоперації затримано лідерів та учасників угруповання. За даними слідства, вони викрадали людей, чинили насильство та "вибивали" з потерпілих гроші. У разі несплати - погрожували вбивством", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, слідство встановило, що злочинна група викрала місцевого підприємця, катувала його, а потім пограбувала.
Ще одному чоловіку зловмисники погрожували фізичною розправою з його родиною, якщо не поверне майже $40 тис. неіснуючого боргу.
Крім того, психологічний тиск та погрози насильством учасники угруповання застосовували до жінки, у якої намагалися "вибити" 1 млн грн.
"За інформацією досудового розслідування, до складу угруповання входило 8 осіб. Серед них - колишній міліціонер, якого звільнили з правоохоронних органів у 2015 році", - зазначили у пресслужбі.
Зловмисникам повідомили про підозри у вчиненні злочинів за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини);
- ст. 186 (грабіж);
- ст. 187 (розбій);
- ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.
Суд призначив їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці проводять розслідування та з'ясовують причетність учасників злочинного угруповання до інших злочинів.
- Як повідомлялося раніше, у Херсоні затримали поліцейського, який вимагав 100 тис. грн за приховування розкрадань на 240 тис. грн.
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