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Катував українських військових і знімав "допити" на відео: помічника диверсанта Безлера засудили до 11 років ув'язнення

15 грудня, 2021 середа
17:42
Кримінал

В Україні засудили найманця "ЛДНР", причетного до катувань українських військових і цивільних жителів тимчасово окупованої частини Донеччини

Про це інформує пресцентр СБУ.

Слідство з'ясувало, що він входив до складу угрупування, яке очолював диверсант військової розвідки РФ Безлер.

За завданням ватажка він знімав на відео "допити" українських військових, а потім монтував і публікував їх у Інтернеті, зокрема на сайтах російських окупантів.

Також сфабриковані матеріали використовували спецслужби РФ для інформаційних диверсій проти України.

У червні 2020 року в Маріуполі контрозвідка СБУ спіймала російського найманця.

За інформацією правоохоронців, затриманим виявився місцевий мешканець, який у 2014 року добровільно долучився до угруповання Безлера, де став "помічником" з питань пропаганди й інформаційних операцій.

Він катував заручників окупантів, яких незаконно утримували в приміщенні колишнього Горлівського підрозділу міліції.

Суд визнав учасника "ЛДНР" винним за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) та ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді 11 років ув'язнення.
 

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Новини
суд
катування
війна з Росією
окупант
Безлер
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