Казахстан ліквідував своє торговельне представництво у РФ
Уряд Казахстану ухвалив закрити торговельне представництво у Росії
Про це інформує Zakon.kz із посиланням на постанову.
"Ліквідувати державну установу "Торговельне представництво Республіки Казахстан у Російській Федерації" Міністерства торгівлі та інтеграції Республіки Казахстан", - йдеться в документі.
Постанова набуває чинності від дня підписання.
У Міністерстві торгівлі та інтеграції Казахстану пояснили, що закривають представництво у РФ, бо всі поставлені завдання перед ним вирішені. У рамках оптимізації працівників направлять до інших країн.
Відомство зазначає, що рішення не вплине на функціонування торговельного представництва Росії в Казахстані та на розвиток двостороннього торговельно-економічного співробітництва загалом, а РФ залишається основним торговельно-економічним партнером Казахстану.
Казахстан і Росія підписали угоду про заснування торговельних представництв у жовтні 1992 року. РК ратифікувала її у 2012 році. Торговельне представництво допомагає експортерам країни виходити на російський ринок, залучати іноземні інвестиції.
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