Казахстан ліквідував своє торговельне представництво у РФ

Про це інформує Zakon.kz із посиланням на постанову.

"Ліквідувати державну установу "Торговельне представництво Республіки Казахстан у Російській Федерації" Міністерства торгівлі та інтеграції Республіки Казахстан", - йдеться в документі.

Постанова набуває чинності від дня підписання.

У Міністерстві торгівлі та інтеграції Казахстану пояснили, що закривають представництво у РФ, бо всі поставлені завдання перед ним вирішені. У рамках оптимізації працівників направлять до інших країн.

Відомство зазначає, що рішення не вплине на функціонування торговельного представництва Росії в Казахстані та на розвиток двостороннього торговельно-економічного співробітництва загалом, а РФ залишається основним торговельно-економічним партнером Казахстану.