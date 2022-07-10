Казахстан може зупинити подачу нафти з Росії до Китаю, - експерт
Якщо російський економічний тиск на Казахстан триватиме, ця держава може ускладнити діяльність російських компаній
Про це партнер консалтингової компанії RusEnergy Михайло Крутіхін заявив RFI.
"Якщо Казахстан поставлять у безвихідь, він може заборонити "Роснєфті" користуватися нафтопроводом Омськ - Павлодар - китайський кордон. "Роснєфть" експортує ним 10 млн тонн своєї нафти до Китаю через Казахстан", - каже Крутіхін.
Натомість "Казахстан міг би свою нафту цим маршрутом відправляти до Китаю", зазначив експерт.
Окрім того, за словами Крутіхіна, Казахстан також може перекрити постачання газу з Карачаганакського проєкту на Оренбурзький нафтопереробний завод (РФ).
"Без казахстанського газу газпромівський завод в Оренбурзі встане, тому що свого газу довкола вже немає", - зазначає він.
- Нагадаємо, РФ зупинила транзит казахстанської нафти до Європи через свій порт Новоросійськ (Кубань).
- У відповідь президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив уряду знайти нові маршрути постачання нафти до Європи. Але щойно про це стало відомо у Казахстані зафіксували вибух на найбільшому нафтовому родовищі Тенгіз, були загиблі. Політологи казали про імовірний "російський слід".
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