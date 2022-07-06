У Казахстані зафіксували вибух на найбільшому нафтовому родовищі Тенгіз, є загиблі
Інцидент стався зранку 6 липня у Жилиойському районі. Внаслідок вибуху труби двоє людей загинули
Про це інформує Енергоатом.
Зазначається, що 6 липня близько 09:55 за місцевим часом у Жилиойському районі стався вибух труби на родовищі Тенгіз. Запаси цього родовища оцінюються в 3,2 млрд тонн.
У результаті інциденту двоє робітників 1985 року народження загинули. Ще троє людей поранені.
Зазначається, що Казахстан займає 11 місце на планеті за обсягом видобутку нафти – 1,7 млн барелів на день.
На експорт при цьому йде 89% загального обсягу, причому переважна частина — трубопроводом, що веде до Новоросійська.
Найбільшими покупцями казахстанської нафти торік стали Італія (17,9 млн тонн), Нідерланди (8,2 млн тонн) та Франція (4,5 млн тонн).
- Нагадаємо, Казахстан відмовився скеровувати свої війська для наступу на Україну ще 26 лютого. Згодом він взагалі оголосив про нейтралітет у конфлікті. Також країна надавала гуманітарну допомогу Україні та заявила, що не має наміру сприяти Росії у тому, щоби обходити санкції.
- 6 квітня Токаєв наголосив, що його країна поважає територіальну цілісність України.
- Потім 17 червня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєва публічно відмовився визнати незалежність так званих "ДНР" та "ЛНР"
- А 6 липня Приморський районний суд Новоросійська закрив важливий термінал для експорту нафти з Казахстану до ЄС. Діяльність термінала зупинили на 30 діб. Це був єдиний для Казахстану шлях експорту нафти морем.
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