Про це інформує Енергоатом.

Зазначається, що 6 липня близько 09:55 за місцевим часом у Жилиойському районі стався вибух труби на родовищі Тенгіз. Запаси цього родовища оцінюються в 3,2 млрд тонн.



У результаті інциденту двоє робітників 1985 року народження загинули. Ще троє людей поранені.



Зазначається, що Казахстан займає 11 місце на планеті за обсягом видобутку нафти – 1,7 млн барелів на день.

На експорт при цьому йде 89% загального обсягу, причому переважна частина — трубопроводом, що веде до Новоросійська.

Найбільшими покупцями казахстанської нафти торік стали Італія (17,9 млн тонн), Нідерланди (8,2 млн тонн) та Франція (4,5 млн тонн).

Нагадаємо, Казахстан відмовився скеровувати свої війська для наступу на Україну ще 26 лютого. Згодом він взагалі оголосив про нейтралітет у конфлікті. Також країна надавала гуманітарну допомогу Україні та заявила, що не має наміру сприяти Росії у тому, щоби обходити санкції.

6 квітня Токаєв наголосив, що його країна поважає територіальну цілісність України.

Потім 17 червня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєва публічно відмовився визнати незалежність так званих "ДНР" та "ЛНР"

А 6 липня Приморський районний суд Новоросійська закрив важливий термінал для експорту нафти з Казахстану до ЄС. Діяльність термінала зупинили на 30 діб. Це був єдиний для Казахстану шлях експорту нафти морем.

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