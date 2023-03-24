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Казахстан посилить контроль за реекспортом товірів до Росії

24 березня, 2023 п'ятниця
08:32
Економіка Казахстан

Казахстан планує посилити контроль за реекспортом товарів в Росію, щоб не допустити обходу західних санкцій

Про це передає Financial Times.

Так, з 1 квітня в країні запрацює система митного відстеження - новий онлайн-інструмент, що дозволить в режимі реального часу відстежувати весь ланцюжок переміщення товарів від кордону до кордону.

"Ми розуміємо всі ризики вторинних санкцій, тому уважно стежимо за торгівлею з партнерами", – сказав казахстанський високопосадовець.

За його словами, країна "постійно працює над зниженням ризиків реекспорту".

Видання зазначає, що торік спостерігалося різке зростання експорту до РФ – на 25% порівняно з попереднім роком, зокрема, побутової електроніки, оскільки санкції обмежили для Москви доступ до західних ринків. Наприклад, кількість пральних машин, експортованих до Росії з Казахстану, зросла з нуля у 2021 році до майже 100 тис. у 2022 році.

  • Раніше Казахстан ліквідував своє торговельне представництво у РФ.
Світ
Росія
Казахстан
санкції проти Росії
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