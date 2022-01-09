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Головна Світ Казахстанська влада видала за іноземного "погромника" джазового музиканта з Киргизстану. Рідні не можуть з ним вийти на зв'язок і стверджують, що його катували

Казахстанська влада видала за іноземного "погромника" джазового музиканта з Киргизстану. Рідні не можуть з ним вийти на зв'язок і стверджують, що його катували

9 січня, 2022 неділя
09:53
Світ протести в Казахстані

Казахстанські ЗМІ оприлюднили відео, на якому чоловік зізнається, що прилетів для участі у заворушеннях з Киргизстану, ним виявився джазовий музикант Вікрам Рузахунов

Відео оприлюднено каналом НЕХабар у telegram. 

Казахстанські ЗМІ опублікували відео, на якому затриманий стверджує, що він прилетів із Киргизстану для участі у мітингу. За його словами, невідомі люди запропонували йому брати участь у мітингу за $200. Йому оплатили переліт, розмістили в одній з квартир в Алмати. Разом з ним, нібито, були люди з Узбекистану та Таджикистану. 

За погромника видали джазового музиканта із Киргизстану Вікрама Рузахунова, який часто гастролює в Алмати. За словами родичів, його катували і невідомо, де утримують, вони не можуть до нього додзвонитися. 

Рідні музиканти вже звернулися через ЗМІ до компетентних органів Киргизстану за допомогою.

 

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