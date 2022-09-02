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Огляд

Казковий світ, інопланетяни, вампіри, сварливі дорослі й Друга світова: що подивитися у вихідні

Юрій Конончук
2 вересня, 2022 п'ятниця
10:00
Статті на фото: кінопоказ фільму "Запрошення" в США

У цей вікенд кінотеатри України демонструватимуть фільми про інопланетян та жахи про вампірів, а стрімінг-сервіси можуть потішити казковим мультом, фільмами про Другу світову війну та про камерні непорозуміння між людьми

"Інопланетянка"

Lille Allan - den menneskelige antenne — з 25 серпня у кіно

Дитяча безпосередність не лишає осторонь нікого. Діти здатні вірити в нереальне й прагнути неможливого. І головний герой мультфільму "Інопланетянка" Аллан є саме такою дитиною: хлопчина вірить в існування прибульців і прагне зустрічі з ними. 

Аллану неймовірно таланить, адже після переїзду в інше місто з батьком він знайомиться з сусідом-ученим, на ім'я Вольт, який також чекає прильоту інопланетян. Вольт обирає хлопця для першого міжпланетного контакту. І незабаром перший контакт з позаземним життям таки стається.

На міський стадіон падає НЛО, за кермом якого — дивна зелена дівчинка. Аллан знайомиться з триногою дівчинкою, яка представляється Брітні. Інопланетний корабель кудись зникає й діти дізнаються, що місцевий мільйонер хоче спіймати Брітні, щоб зробити з неї опудало. Вольт і Аллан прагнуть за будь-яку ціну врятувати Брітні, аби вона дісталася дому. 

"Запрошення"

The Invitation — з 1 вересня у кіно

Достатньо неординарна інтерпретація класичних горорів про вампірів. Завʼязка історії виконана в кращих традиціях жанру: молода сирітка Іві не знає свою родину й за тестом ДНК знаходить далекого кузена, який запрошує її до Англії на весілля. 

З наближенням дійства Іві помічає дивні речі в домі й незрозумілі ревнощі з боку деяких членів родини. Дівчина зближається з другом сімʼї Волтером. Під час вечері Іві дізнається правду — для чого її запросили у сімейний маєток.

Приємно вражає акторська гра Наталі Еммануель, яку ви могли бачити в останніх частинах сімейної саги "Форсаж" та у "Грі Престолів". Однозначним плюсом стрічки є атмосферне художнє оформлення та елементи жаху, від яких серцебиття прискорюється.

"Вартові легенд"

Rise of the Guardians — на Netflix, Sweet.tv, Megogo

Дійсно захоплива, часом жахаюча й неймовірно цікава анімаційна подорож магічним світом казок. Мульт підіймає важливу тему — для того, щоб дива ставалися, в них треба вірити.

Ідея картини достатньо типова — боротьба добра зі злом. Проте важливим фактором для перемоги є віра. Це як віра в добро й дива, так і віра в самого себе та свої сили. 

Чарівний лиходій Бабай хоче залякати всіх дітей на планеті, аби вони перестали вірити в дива й своїх героїв — Санта Клауса, Пасхального Кролика, Сендмена та Зубну Фею. До команди вартових долучається невпевнений у собі Джек Фрост, який дбає про зимові забавки дітей. Усі разом герої протистоять лиходію Бабаю, аби діти не перестали вірити в дива й світ не перетворився на моторошне й жахливе місце.

Після перегляду "Вартових легенд", яких сміливо можна назвати Месниками для дітей, дійсно віриш, що легенький вітерець зі снігом взимку навіює Джек Фрост, а про хороші сни дбає Сендмен.

"З міркувань совісті"

Hacksaw Ridge, 2016 рік — на Megogo

Коли Мел Ґібсон сідає в режисерське крісло — чекай крутецького кіно. Хоч цей ветеран кінематографа в житті часом творить неоднозначні речі, кіно він знімає дійсно шикарне. 

Картина "З міркувань совісті" заснована на реальній історії американського солдата часів Другої світової Дезмонда Досса — пацифіста, який після нападу японців на Перл-Гарбор записується в армію.

"З міркувань совісті" — це надзвичайно потужний воєнний фільм про людину, яка упродовж війни не порушила заповіді "не убий", проте рятувала життя побратимів.

Особливу увагу привертає надзвичайно переконлива гра Ендрю Ґарфілда, який виконав головну роль. Людяність в очах Ґарфілда переконує, що це не кіно, а реальне життя. І що можна приносити користь своїй Батьківщині навіть не вбиваючи ворогів.

"Різанина"

Carnage, 2011 рік — на Megogo

Джуді Фостер, Кейт Вінслет, Крістоф Вальц, Джон Райлі та квартира в Брукліні, Нью-Йорк.

Камерна трагікомедія Романа Поланскі про два подружжя, діти яких побилися на перерві. Подружжя Коуенів приходять додому до Лонґстрітів, щоб розібратися в ситуації. Проте цивілізована дискусія про бійку дітей переростає в серйозну сварку як між батьками дітей, так і всередині кожного подружжя.

"Різанина" без спецефектів, саундтреків та різноманіття локацій здатна від самого початку й до кінця захопити глядача. Актори на високому рівні відігрують повний спектр емоцій своїх героїв: роздратування, обурення, божевілля, спустошеність і тд.

Чергова неординарна кінострічка культового Романа Поланскі "Різанина" ("Дитина Розмарі", "Дев’ята брама", "Піаніст", "Засновано на реальних подіях") захоплює і вражає гострим сюжетом та неймовірною грою акторів.

Культура
Кіно
Україна
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