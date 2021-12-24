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Керівник ОП Єрмак: "формула Штайнмаєра" виключає проведення виборів в ОРДЛО без контролю України

24 грудня, 2021 п'ятниця
16:51
Суспільство Андрій Єрмак

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що "формула Штайнмаєра" виключає проведення місцевих виборів не під контролем України

Про це він сказав у інтерв'ю виданню "Фокус".

"Щодо "формули Штайнмаєра" - вона була дійсно узгоджена в рамках Паризького саміту, і я не бачу в ній нічого поганого... Звертаю увагу, що саме в цій формулі ключовий момент - легітимність виборів підтверджується ОБСЄ", - сказав Єрмак.

За словами очільника ОПУ, згідно з Копенгагенським документом, який встановлює принципи проведення демократичних виборів, вибори в ОРДЛО мають проходити повністю під контролем української влади, за участю всіх українських партій, ЗМІ та міжнародних спостерігачів. А українські правоохоронці повинні гарантувати безпеку.

"Ніяких чужих бойовиків і тим більше іноземних регулярних військ там бути не може. І, звичайно, кордон на момент виборів вже має контролюватися урядом, що проводить вибори держави. А інакше як забезпечити безпеку?", - додав він.

Єрмак стверджує, що виконання пункту про кордон, записаного в мінському протоколі, призвело б до того, що ОБСЄ не змогла б визнати вибори легітимними.

Довідка: формула "Штайнамєра" передбачає, що закон про особливий статус Донбасу вступає в силу о 20:00 в день голосування на позачергових місцевих виборах в ОРДЛО, призначених і проведених відповідно до Конституції України.

Особливий статус Донбасу діятиме на тимчасовій основі до дня публікації підсумкової доповіді ОБСЄ про відповідність місцевих виборів міжнародним стандартам і українському законодавству, а закон продовжить діяти на постійній основі після визнання виборів демократичними.

  • Нагадаємо, представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш заявив, що російська делегація ТКГ запропонувала розглянути план дій окупантів і зірвала обговорення імплементації "формули Штайнмаєра".

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