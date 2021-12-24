Керівник ОП Єрмак: "формула Штайнмаєра" виключає проведення виборів в ОРДЛО без контролю України

Про це він сказав у інтерв'ю виданню "Фокус".



"Щодо "формули Штайнмаєра" - вона була дійсно узгоджена в рамках Паризького саміту, і я не бачу в ній нічого поганого... Звертаю увагу, що саме в цій формулі ключовий момент - легітимність виборів підтверджується ОБСЄ", - сказав Єрмак.



За словами очільника ОПУ, згідно з Копенгагенським документом, який встановлює принципи проведення демократичних виборів, вибори в ОРДЛО мають проходити повністю під контролем української влади, за участю всіх українських партій, ЗМІ та міжнародних спостерігачів. А українські правоохоронці повинні гарантувати безпеку.



"Ніяких чужих бойовиків і тим більше іноземних регулярних військ там бути не може. І, звичайно, кордон на момент виборів вже має контролюватися урядом, що проводить вибори держави. А інакше як забезпечити безпеку?", - додав він.



Єрмак стверджує, що виконання пункту про кордон, записаного в мінському протоколі, призвело б до того, що ОБСЄ не змогла б визнати вибори легітимними.



Довідка: формула "Штайнамєра" передбачає, що закон про особливий статус Донбасу вступає в силу о 20:00 в день голосування на позачергових місцевих виборах в ОРДЛО, призначених і проведених відповідно до Конституції України.



Особливий статус Донбасу діятиме на тимчасовій основі до дня публікації підсумкової доповіді ОБСЄ про відповідність місцевих виборів міжнародним стандартам і українському законодавству, а закон продовжить діяти на постійній основі після визнання виборів демократичними.

Нагадаємо, представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш заявив, що російська делегація ТКГ запропонувала розглянути план дій окупантів і зірвала обговорення імплементації "формули Штайнмаєра".