Гармаш: Росія зірвала обговорення "формули Штайнмаєра" та наполягає на плані дій окупантів

Про це повідомив у Facebook представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш.

"Основні зусилля Москви і її маріонеток з Донецька і Луганська сьогодні були спрямовані на те, щоб зірвати обговорення і, відповідно, подальшу імплементацію горезвісної "формули Штайнмаєра", - наголосив він.

Гармаш зазначив, що під час обговорення реалізації "формули Штайнмаєра" наполягала українська делегація і представник ОБСЄ. Проте росіяни назвали це питання "другорядним" і заявили, що хочуть обговорювати план дій від ОРДЛО.

"Останнє зрозуміло - обговорення Києвом плану дій ОРДЛО означатиме визнання їх суб'єктності на переговорах", - додав Гармаш.

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