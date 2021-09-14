Гармаш: Росія зірвала обговорення "формули Штайнмаєра" та наполягає на плані дій окупантів
Російська делегація ТКГ запропонувала розглянути план дій окупантів і зірвала обговорення імплементації "формули Штайнмаєра"
Про це повідомив у Facebook представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш.
"Основні зусилля Москви і її маріонеток з Донецька і Луганська сьогодні були спрямовані на те, щоб зірвати обговорення і, відповідно, подальшу імплементацію горезвісної "формули Штайнмаєра", - наголосив він.
Гармаш зазначив, що під час обговорення реалізації "формули Штайнмаєра" наполягала українська делегація і представник ОБСЄ. Проте росіяни назвали це питання "другорядним" і заявили, що хочуть обговорювати план дій від ОРДЛО.
"Останнє зрозуміло - обговорення Києвом плану дій ОРДЛО означатиме визнання їх суб'єктності на переговорах", - додав Гармаш.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.59
Купівля 26.59Продаж 26.81
-
EUR
Купівля 31.29Продаж 31.68
- Актуальне
- Важливе