Керівник представництва Sputnik Денисов, якого депортували з Молдови, належить до воєнної розвідки РФ, - The Insider

Про це пише The Insider.

За інформацією видання, Денисов, ймовірно, є кадровим офіцером 72-го центру спеціальної служби (в/ч 54777), який в інтересах ГРУ займається дезінформацією закордонної аудиторії.

Зазначається, що уродженець Закарпаття Денисов, свого часу вступив до Львівського вищого військово-політичного училища (зараз Національна академія сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного, - ред.). У ньому готували організаторів культурно-просвітницької роботи і військових журналістів. За словами одного з курсантів, там їх навчали, зокрема, основ конспірації та збору відомостей військового характеру.

1992 року Денисов відмовився складати присягу Україні та переїхав до Москви. У столиці РФ він проживав у офіцерському гуртожитку недалеко від штаб-квартири ГРУ. У податковій базі даних він був вказаний співробітником головного друкованого органу міноборони РФ газети "Красная звезда".

У 2005 році Денисов отримав від міноборони відомчу квартиру, у 2013 році працював в Головному слідчому управлінні Московської області, його посаду встановити не вдалося.

"Джерело The Insider у міноборони повідомило, що зі Слідчого комітету Денисов перейшов у 72-й центр спеціальної служби (в/ч 54777). Цей центр збирає й аналізує інформацію із зарубіжних резидентур ГРУ, а також займається інформаційними фейками. Він також курує кілька організацій-ширм, які фінансуються за допомогою державних грантів і націлені на російськомовну аудиторію", - пише видання.

У 2016 році офіцеру Денисову присвоїли звання полковника ВДВ, а 2019 року призначили головним редактором Sputnik у Південній Осетії. Потім він переїхав до Баку і очолив Sputnik там.

"Причому, в азербайджанських ЗМІ Денисова називали не інакше як офіцером російської військової розвідки", - наголошує видання.

У 2022 році полковника Денисова скерували до Кишинева збирати інформацію та поширювати пропаганду Кремля, проте після вторгнення РФ в Україну інтернет-сайти і мовлення місцевого представництва Sputnik заблокували.