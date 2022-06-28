Про це повідомив Офс генерального прокурора у телеграм.

Житомиська обласна прокуратура викрила керівника благодійного фонду, який продавав завезену для ЗСУ гуманітарну допомогу, йдеться у повідомленні.

"За даними слідства, чоловік ввозив з-за кордону гуманітарну допомогу для українських захисників, однак не відправляв товари на потреби Збройних Сил України, а продавав їх", – зазначив Офіс.

За його даними, чоловік складував квадрокоптери, тактичні рюкзаки, наколінники, турнікети та інші товари в холі одного з гуртожитків у Житомирі, а згодом спробував це. Правоохоронці задокументували декілька фактів такого незаконного продажу гумдопомоги на майже 0,5 млн грн.

"Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу", – вказав Офіс.

Нагадаємо, співробітник столичного оборонного підприємства виправдовував дії окупантів та визнавав правомірною збройну агресію РФ проти України.