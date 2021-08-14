Керівника водоканалу Житомира покарали за забруднення ріки Тетерів

Про це передає Еспресо.TV.



"Розглянувши матеріали службової перевірки проведеної комісією на виконання розпорядження міського голови від 29.06.2021 №578 "Про проведення службової перевірки та відсторонення від здійснення повноважень за посадою", беручи до уваги пояснення надані директором комунального підприємства "Житомирводоканал" Житомирської міської ради Нікітіна А.М. від 03.08.2021, керуючись статтями 147-149 Кодексу законів про працю України, оголосити догану директору комунального підприємства "Житомирводоканал" Житомирської міської ради Нікітіну Андрію Миколайовичу за неналежне виконання посадових обов’язків в частині незабезпечення достатнього контролю за діяльністю підлеглих працівників при виконанні ними посадових обов’язків та за дотриманням умов договорів, укладених підприємство", - йдеться у розпорядженні міського голови №705.







Як стверджує місцеве видання Житомир.info, Нікітін очолив КП "Житомирводоканал" у червні 2016 року. 2017-го отримав першу офіційну догану від мера, яку, втім, ним було скасовано через суд.



2020 року з директором водоканалу продовжили контракт ще на два роки.



На початку серпня стався серйозний збій в роботі каналізаційної системи Житомира, через що було забрудено ріку Тетерів, куди пішли неочищені стоки. Збитки від аварії досі підраховуються.