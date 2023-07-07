Про це повідомило видання Крим Реалії.

Зазначається, що слідство встановило, що гендиректори авіакомпаній "Росія" і Nordwind Airlines організували схему польотів із території РФ до Криму.

З 2018 по 2022 рік загалом було здійснено понад 10 тисяч рейсів з аеропортів 25 російських міст у закритий аеропорт "Сімферополь". Під час планування польотів компанії підтримували координацію з російськими органами державного управління, зокрема Росавіацією.

Додається також, що дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Їм загрожує до дев'яти років позбавлення волі.

Прокуратура не називає імен підозрюваних, проте, за даними з відкритих джерел, гендиректором "Росії" до вересня 2022 року був Сергій Александровський, а Nordwind Airlines - Ігор Швецов.

Раніше повідомлялося, що генеральному директору російської авіакомпанії "Уральські авіалінії" загрожує дев'ять років в'язниці за незаконні пасажирські перевезення в окупований Крим.