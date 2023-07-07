Керівникам авіакомпаній "Росія" та Nordwind Airlines загрожує до 9 років за польоти в Крим
Прокуратура Автономної Республіки Крим автономії повідомила про підозру двом генеральним директорам російських авіакомпаній за польоти в анексований Крим
Про це повідомило видання Крим Реалії.
Зазначається, що слідство встановило, що гендиректори авіакомпаній "Росія" і Nordwind Airlines організували схему польотів із території РФ до Криму.
З 2018 по 2022 рік загалом було здійснено понад 10 тисяч рейсів з аеропортів 25 російських міст у закритий аеропорт "Сімферополь". Під час планування польотів компанії підтримували координацію з російськими органами державного управління, зокрема Росавіацією.
Додається також, що дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Їм загрожує до дев'яти років позбавлення волі.
Прокуратура не називає імен підозрюваних, проте, за даними з відкритих джерел, гендиректором "Росії" до вересня 2022 року був Сергій Александровський, а Nordwind Airlines - Ігор Швецов.
Раніше повідомлялося, що генеральному директору російської авіакомпанії "Уральські авіалінії" загрожує дев'ять років в'язниці за незаконні пасажирські перевезення в окупований Крим.
- 15 травня повідомлялося, що Грузія дозволила польоти першій авіакомпанії з РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.67
Купівля 36.67Продаж 37.4
-
EUR
Купівля 40.22Продаж 41.12
- Актуальне
- Важливе