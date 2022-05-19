Керівники Генштабів США та Росії провели телефонну розмову вперше після 24 лютого

Про це повідомляє CNN, з посиланням на прессекретаря Об'єднаного штабу полковника Дейва Батлера.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі розмовляв телефоном зі своїм російським колегою генералом Генштабу Валерієм Герасимовим у четвер, 19 травня.

Це перша розмова двох лідерів з моменту початку вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

"Військові лідери обговорили декілька проблем, пов’язаних із безпекою, та домовилися тримати лінії зв’язку відкритими", – йдеться у повідомленні.

Видання зазначає, що розмова Міллі з Герасимовим відбулася через шість днів після того, як міністр оборони США Ллойд Остін вперше з часу початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну розмовляв зі своїм російським колегою Сергієм Шойгу.

Розмова Остіна з Шойгу тривала приблизно годину. Остін використав цю нагоду, щоб закликати Шойгу запровадити "негайне припинення вогню" в Україні. До того вони розмовляли 18 лютого, перед тим, як Росія почала вторгнення в Україну.

У Росії, традиційно, озвучили свою версію події, повідомляє Інтерфакс. У міноборони РФ зазначили, що розмова відбулася з ініціативи американської сторони.

"Було обговорено питання, що становлять взаємний інтерес, включаючи ситуацію в Україні", - йдеться в повідомленні.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb