Керівники Генштабів США та Росії провели телефонну розмову вперше після 24 лютого
Вона відбулася відразу після нещодавніх переговорів очільників Міністерства оборони двох країн
Про це повідомляє CNN, з посиланням на прессекретаря Об'єднаного штабу полковника Дейва Батлера.
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі розмовляв телефоном зі своїм російським колегою генералом Генштабу Валерієм Герасимовим у четвер, 19 травня.
Це перша розмова двох лідерів з моменту початку вторгнення Росії в Україну 24 лютого.
"Військові лідери обговорили декілька проблем, пов’язаних із безпекою, та домовилися тримати лінії зв’язку відкритими", – йдеться у повідомленні.
Видання зазначає, що розмова Міллі з Герасимовим відбулася через шість днів після того, як міністр оборони США Ллойд Остін вперше з часу початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну розмовляв зі своїм російським колегою Сергієм Шойгу.
Розмова Остіна з Шойгу тривала приблизно годину. Остін використав цю нагоду, щоб закликати Шойгу запровадити "негайне припинення вогню" в Україні. До того вони розмовляли 18 лютого, перед тим, як Росія почала вторгнення в Україну.
У Росії, традиційно, озвучили свою версію події, повідомляє Інтерфакс. У міноборони РФ зазначили, що розмова відбулася з ініціативи американської сторони.
"Було обговорено питання, що становлять взаємний інтерес, включаючи ситуацію в Україні", - йдеться в повідомленні.
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