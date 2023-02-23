Керівником вагоноремонтного заводу в Дніпрі є бойовик "ЛНР", який виїхав на непідконтрольні Україні території, - Bihus.Info
Журналістка Bihus.Info Ярослава Вольвач поділилася деталями розслідування щодо чинного керівника підприємства у Дніпрі Андрія Анофрієва, який воював на боці "ЛНР" щонайменше до 2017 року
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"СБУ та Офіс генпрокурора підтвердили та встановили той факт, що Андрій Анофрієв нібито протягом кількох місяців 2014 року воював на боці так званої ЛНР. Єдине, що ми встановили у межах свого розслідування, що йшлося про період довший, ніж кілька місяців 2014 року, тобто щонайменше йдеться про період до 2017 року. Фактично ця людина вела подвійне життя в Україні, очолюючи філії Укрзалізниці, зокрема державне підприємство "Укрспецвагон" у 2014 році, а сьогодні керує Дніпровським вагоноремонтним заводом, і паралельно з цим він спокійно їздив на територію "ЛНР" та "ДНР", - розповіла журналістка.
Ярослава Вольвач додала, що Дніпровський вагоноремонтний завод – не перше підприємство з ремонту вагонів, піввагонів і таке інше, яке очолює та до яких має відношення Андрій Анофрієв.
"Зараз Анофрієв є чинним керівником Дніпровського вагоноремонтного заводу. Це підприємство не є державним, воно вже довгий час належить українському олігарху Леоніду Юрушеву. Якщо подивитися наше розслідування, то там є момент, коли ми приїхали на підприємство і нам пояснюють, чому ми не можемо здійснювати свою журналістську роботу та поговорити з Андрієм Анофрієвим. І пояснення полягало у тому, що ми перебуваємо на території стратегічного підприємства: пройти на територію не можна, поговорити з керівником не можна, бо зараз воєнний час. Тобто вони самі говорять, що це підприємство у воєнний час дійсно є стратегічним для України. Однак, це підприємство очолює людина, яка у межах своєї роботи може здійснювати будь-які речі. І знову ж таки, це питання державної безпеки, тому що ми не знаємо, чим займався Андрій Анофрієв у Дніпрі, ми не розуміємо, які у нього були можливості та наскільки він їх реалізував. Єдине, що ми зараз знаємо точно, поки готувалося наше розслідування, Андрій Анофрієв зібрав речі й виїхав на окуповані території. Можу сказати лише те, що це не був офіційний виїзд через КПП, тобто він виїхав неофіційно", - зауважила Вольвач.
- 10 лютого СБУ повідомили, що 13 років за ґратами проведуть 13 бойовиків "ЛНР", які прикривали втечу російських окупантів з Харківщини
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