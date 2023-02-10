Про це 10 лютого повідомили в telegram-каналі Служби безпеки України.

"У результаті слідчих дій зібрано беззаперечні докази вини ще 13 бойовиків терористичної організації "ЛНР", які воювали проти України", - йдеться у дописі.

Зазначається, що зловмисників взяли у полон під час контрнаступу Сил оборони на Харківському напрямку. За матеріалами української спецслужби суд призначив їм покарання у вигляді 13 років ув’язнення.

За даними слідства, поплічниками РФ є мешканці Луганщини, які добровільно вступили до лав підконтрольної загарбникам "народної міліції ЛНР" напередодні повномасштабного вторгнення.

Таким чином вони "відгукнулися" на заклики терориста Пасічника щодо проведення так званої "загальної мобілізації" на тимчасово захопленій території регіону.

Зокрема відомо про чотирьох колишніх в’язнів, які раніше відбували покарання в місцевих колоніях за вчинення тяжких злочинів, серед них.

Зазначається, що після 24 лютого минулого року "мобілізовані" увійшли до складу окупаційних угруповань Південного військового округу ЗС РФ і брали активну участь у бойових діях на східному фронті.

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав злочинців винними за трьома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

▪️ ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);

▪️ ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності непередбачених законом збройних формувань).



СБУ також наголошує на невідворотності покарання за злочини проти України.