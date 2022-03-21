"Керівництво було паралізоване": КБ "Луч" розкритикувало обшуки Укроборонпрому і просить перепідпорядкувати бюро Кабміну

Про це йдеться у листі КБ до президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та секретаря РНБО Олексія Данілова, передає Цензор.НЕТ.



Як вказано в листі, Укроборонпром "вдався до незаконного затримання, тиску і погроз в.о. директора "Спецоборонмаша" Дениса Сердюка".

"Колектив ДП "ДержККБ "ЛУЧ", який, ризикуючи власним життям, з перших днів війни забезпечує Збройні Сили України, Національну гвардію України, Службу безпеки України та інші сили оборони необхідним озброєнням, обурений діями керівництва ДК "Укроборонпром", які вдалися до незаконного затримання, обшуку, тиску та погроз виконуючому обов’язки директора ДП "Спецоборонмаш" Д. О. Сердюку. Вважаємо, що в. о. директора ДП "Спецоборонмаш" Денис Олександрович Сердюк за особисту мужність та відвагу, виявлені у захисті державних інтересів України, за заслуги у зміцненні обороноздатності і безпеки України повинен бути нагороджений", - вказало КБ "Луч".



Співробітники конструкторського бюро вимагають негайного усунення з посад і притягення до відповідальності керівників держконцерну, які вдавалися до таких дій щодо Сердюка.



"Такі "сміливі" дії окремого керівництва ДК "Укроборонпром" яскраво контрастують на фоні їхнього фактичного самоусунення від координації підприємств - учасників Концерну у перші два тижні війни. У найважчі дні, які вимагали прийняття оперативних, вольових, ризикованих рішень під ракетнобомбовими ударами ворога, керівництво ДК "Укроборонпром" було паралізоване", – зазначили в КБ.



У відомстві зауважили, що керівники оборонних підприємств у перші тижні війни приймали рішення самостійно. Після заяви президента про стратегічний перелом війни представники Укроборонпрому 11 березня відвідали КБ "Луч", вказано в листі.



"Однак цей візит відбувся не для координації чи допомоги, а для "проведення чергових інспекцій та висунення звинувачень. Враховуючи вищезазначене, вважаємо, що задля збереження ДП "ДержККБ "ЛУЧ", подальшого забезпечення Збройних Сил України нашою продукцією, необхідно невідкладно передати ДП "ДержККБ "ЛУЧ" до управління Кабінету Міністрів України для подальшого формування холдингу ракетобудівних підприємств на чолі з ДП "ДержККБ "ЛУЧ", - закликав колектив бюро.



Нагадаємо, в.о. директора ДП "Спецоборонмаш" Сердюк брав особисту участь у передачі Збройним Силам України, Національній Гвардії України, Службі безпеки України ракетно-артилерійського озброєння ДП "ДержККБ "Луч", яке перебувало на зберіганні у філії №1 ДП "Спецоборонмаш" у м. Малин. Не дивлячись на завданий Російською Федерацією ракетно-бомбовий удар по вказаному підприємству, Сердюк організував пошуково-організаційні роботи і зміг врятувати та передати до військових формувань України та підприємств військово-промислового комплексу десятки тон боєприпасів та комплектуючих до них.



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