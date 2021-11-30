Керівництво НКРЕКП за 2020 рік нарахувало собі премій на майже 2,2 млн грн, - ДБР

Про це йдеться на сайті ДБР.



"Високопосадовці комісії проголосували за виплату собі премій за підсумками роботи у 2020 році. Ігноруючи очевидний конфлікт інтересів, вони не поінформували про це в установленому порядку Нацагентство з питань запобігання корупції", - повідомляє Бюро.



На основі матеріалів ДБР НАЗК склало протоколи про адміністративні правопорушення стосовно службових осіб НКРЕКП за ч. 1, 2 ст. 172-7 (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) Кодексу України про адміністративні правопорушення.



НАЗК направило протоколи на розгляд суду.

Нагадаємо, 26 листопада НКРЕКП спростувала інформацію про можливе підвищення тарифу на розподіл газу.