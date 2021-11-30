Керівництво НКРЕКП за 2020 рік нарахувало собі премій на майже 2,2 млн грн, - ДБР
Державне бюро розслідувань повідомило, що голова та члени Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у 2020 році нарахували собі премій майже на 2,2 млн грн
Про це йдеться на сайті ДБР.
"Високопосадовці комісії проголосували за виплату собі премій за підсумками роботи у 2020 році. Ігноруючи очевидний конфлікт інтересів, вони не поінформували про це в установленому порядку Нацагентство з питань запобігання корупції", - повідомляє Бюро.
На основі матеріалів ДБР НАЗК склало протоколи про адміністративні правопорушення стосовно службових осіб НКРЕКП за ч. 1, 2 ст. 172-7 (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
НАЗК направило протоколи на розгляд суду.
- Нагадаємо, 26 листопада НКРЕКП спростувала інформацію про можливе підвищення тарифу на розподіл газу.
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