Керівництво РФ не запросили на Мюнхенську конференцію з безпеки

Про це заявив голова конференції Крістоф Хойсген, передає DW.

Він зазначив, що єдина мета, яку переслідує президент РФ Володимир Путін у цій війні, - це руйнування України.

"Висловлювання, які ми щодня чуємо з Кремля, не дозволяють зробити висновок, що Росія хоча б на йоту відступить від того, що Путін проголосив метою війни, а саме – руйнування України", – пояснив Хойсген.

За його словами, замість представників російської влади на конференцію запросили опозиціонерів - Гаррі Каспарова та Михайла Ходорковського.

Хойсген наголосив, що Німеччина повинна продовжувати підтримку України, аби убезпечити від російської агресії інші країни.

"Путін ясно заявив, що він зрештою прагне відтворення Радянського Союзу. Якщо російський президент досягне успіху в Україні, то він врешті-решт вторгнеться і в країни Балтії. Оскільки ці країни є членами НАТО, це безпосередньо торкнеться Німеччини, будуть задіяні союзницькі зобов'язання. Цьому потрібно запобігти, тому Україні потрібно надавати допомогу", – сказав голова Мюнхенської конференції.

Раніше Хойсген висловив думку, що переговори з президентом РФ Володимиром Путиним щодо припинення війни в Україні неможливі.

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