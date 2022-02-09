"Кейс Татарова забудеться": аналітик пояснив, як Зеленський може використати скандали зі "слугами" Трухіним і Кузьміних на свою користь

Про це він заявив у ефірі програми "Змістовно з Єгором Чечериндою" на Еспресо.TV.



"Можна цю ситуацію обернути навпаки на свою користь. Тут Володимиру Олександровичу треба б було завдячити незалежним інститутціям (НАБУ і САП, - ред), таким чином, що якщо дійсно будуть наведені переконливі докази їхньої винуватості, то продемонструвати ось ці кейси, як демонстрацію застосування закону для всіх", - сказав аналітик.



Він додав, що кейс із справою заступника голови Офісу президента Татарова "забудеться. У нас народ, в принципі, вміє забувати подібні кейси".



"Але з такими кейсами (нардепи Трухін, Кузьміних та Юрченко, -ред) можна носитися, як з яскравими

прикладами, що от "покарали, наш, але ж покарали, по справедливості". Цілком можна комунікаційно використати ці речі також, якщо вони не зовсім націлені собі в ногу стріляти", - підсумував Шаповалов.

Нагадаємо, 23 серпня 2021 року з'явилась інформація, що народний депутат фракції "Слуга Народу" Олександр Трухін з ознаками алкогольного сп'яніння спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва. У поліції прокоментували ДТП з нардепом Трухіним. Справу передали у ДБР.

28 січня детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) затримали народного депутата від "Слуги Народу" Сергія Кузьміних.