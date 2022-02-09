"Кейс Татарова забудеться": аналітик пояснив, як Зеленський може використати скандали зі "слугами" Трухіним і Кузьміних на свою користь
Політичний аналітик Сергій Шаповалов вважає, що кейс з ДТП депутата "Слуги народу" Олександра Трухіна та справами його колег, Сергія Кузьміних та Олександра Юрченка, яких піймали на отриманні хабарів, влада може використати як приклад, що закон для всіх
Про це він заявив у ефірі програми "Змістовно з Єгором Чечериндою" на Еспресо.TV.
"Можна цю ситуацію обернути навпаки на свою користь. Тут Володимиру Олександровичу треба б було завдячити незалежним інститутціям (НАБУ і САП, - ред), таким чином, що якщо дійсно будуть наведені переконливі докази їхньої винуватості, то продемонструвати ось ці кейси, як демонстрацію застосування закону для всіх", - сказав аналітик.
Він додав, що кейс із справою заступника голови Офісу президента Татарова "забудеться. У нас народ, в принципі, вміє забувати подібні кейси".
"Але з такими кейсами (нардепи Трухін, Кузьміних та Юрченко, -ред) можна носитися, як з яскравими
прикладами, що от "покарали, наш, але ж покарали, по справедливості". Цілком можна комунікаційно використати ці речі також, якщо вони не зовсім націлені собі в ногу стріляти", - підсумував Шаповалов.
- Нагадаємо, 23 серпня 2021 року з'явилась інформація, що народний депутат фракції "Слуга Народу" Олександр Трухін з ознаками алкогольного сп'яніння спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва. У поліції прокоментували ДТП з нардепом Трухіним. Справу передали у ДБР.
- 28 січня детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) затримали народного депутата від "Слуги Народу" Сергія Кузьміних.
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