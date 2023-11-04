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ХАМАС атакував військових Ізраїлю, скориставшись гуманітарним коридором для палестинців

4 листопада, 2023 субота
19:22
Світ ХАМАС напав на Ізраїль

Бойовики ХАМАСу атакували військовослужбовців ЦАХАЛу, які проводили операцію з відкриття гуманітарного маршруту Салах ад-Дін для евакуації жителів на південь

Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю.

Раніше арабський речник ЦАХАЛу оголосив, що сьогодні з 13:00 до 16:00 маршрут Салах ад-Дін у секторі Газа буде доступний для гуманітарної евакуації мешканців північної частини сектору Гази, які ще не встигли виїхати на південь для евакуації з метою власної безпеки. 

Зазначається, що ХАМАС скористався гуманітарним вікном, яке ЦАХАЛ надав жителям сектора Гази для переміщення на південь. Терористи обстріляли з мінометів і протитанкових ракет ізраїльських військовослужбовців, які прибули, щоб відкрити цей маршрут.

"Постраждалих серед військовослужбовців ЦАХАЛу немає. Цей інцидент ще раз доводить, що ХАМАС експлуатує населення Гази і не дає йому діяти в інтересах власної безпеки", - йдеться у повідомленні.

  • На зустрічі 4 листопада держсекретаря США Ентоні Блінкена з міністрами закордонних справ арабських країн він підтримав "гуманітарні паузи", але запевнив, що припинення вогню дозволить ХАМАСу перегрупуватись.

Ізраїль
Палестина
Близький Схід
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Хамас
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