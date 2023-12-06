ХАМАС ґвалтував і калічив жінок під час нападу на Ізраїль, - Байден
Президент Сполучених Штатів Джо Байден стверджує, що бойовики ХАМАС під час нападу на Ізраїль 7 жовтня неодноразово ґвалтували жінок і калічили їхні тіла
Про це пише Reuters.
Виступаючи на політичному зборі коштів у Бостоні, Байден заявив, що за останні кілька тижнів були поширені повідомлення про "неймовірну жорстокість" терористів ХАМАС.
"Повідомлення про жінок, яких ґвалтували - неодноразово ґвалтували - і їхні тіла калічили ще за життя, про осквернення жіночих трупів, про те, як терористи ХАМАС завдають якомога більше болю та страждань жінкам і дівчатам, а потім вбивають їх. Це жахливо," – сказав Байден.
Президент закликав міжнародні організації, громадянське суспільство та окремих громадян засуджувати сексуальне насильство "без винятку".
- Натомість 5 грудня міністерка охорони здоров'я Палестини Май аль-Кайла заявила, що з початку війни 7 жовтня в Газі загинуло понад 15 900 палестинців, у тому числі 250 медичних працівників.
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