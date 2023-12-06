ХАМАС ґвалтував і калічив жінок під час нападу на Ізраїль, - Байден

Про це пише Reuters.

Виступаючи на політичному зборі коштів у Бостоні, Байден заявив, що за останні кілька тижнів були поширені повідомлення про "неймовірну жорстокість" терористів ХАМАС.

"Повідомлення про жінок, яких ґвалтували - неодноразово ґвалтували - і їхні тіла калічили ще за життя, про осквернення жіночих трупів, про те, як терористи ХАМАС завдають якомога більше болю та страждань жінкам і дівчатам, а потім вбивають їх. Це жахливо," – сказав Байден.

Президент закликав міжнародні організації, громадянське суспільство та окремих громадян засуджувати сексуальне насильство "без винятку".