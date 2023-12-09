ХАМАС маскує міни за допомогою дитячих іграшок, - ЦАХАЛ

Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛу.

8 грудня під час оперативних заходів 551-го підрозділу Армії оборони Ізраїлю у школі виявили великого плюшевого ведмедика зі снайперськими гвинтівками та набоями. Крім того, у сусідній школі було знайдено зброю, заховану в класах. Деяка зброя була захована в дитячих портфелях.

"Терористична організація ХАМАС використовує дитячі іграшки, щоб приховати зброю, свідомо піддаючи ризику дітей Гази. Протягом усієї війни зброю знаходили в дитячих речах та на ігрових майданчиках, зокрема в рюкзаках дівчаток, під дитячими ліжками або у школах", - йдеться у повідомленні.

ЦАХАЛ додає відео виявлення зброї у плюшевому ведмедику.