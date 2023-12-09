ХАМАС маскує міни за допомогою дитячих іграшок, - ЦАХАЛ
У школі Гази знайшли плюшевого ведмедика, начиненого снайперськими гвинтівками та боєприпасами. ХАМАС використовує дитячі іграшки для маскування мін, що наражає дітей на небезпеку
Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛу.
8 грудня під час оперативних заходів 551-го підрозділу Армії оборони Ізраїлю у школі виявили великого плюшевого ведмедика зі снайперськими гвинтівками та набоями. Крім того, у сусідній школі було знайдено зброю, заховану в класах. Деяка зброя була захована в дитячих портфелях.
"Терористична організація ХАМАС використовує дитячі іграшки, щоб приховати зброю, свідомо піддаючи ризику дітей Гази. Протягом усієї війни зброю знаходили в дитячих речах та на ігрових майданчиках, зокрема в рюкзаках дівчаток, під дитячими ліжками або у школах", - йдеться у повідомленні.
ЦАХАЛ додає відео виявлення зброї у плюшевому ведмедику.
- У вівторок, 5 грудня, міністрка охорони здоров'я Палестини Май аль-Кайла заявила, що з початку війни 7 жовтня в Газі загинуло понад 15 900 палестинців, у тому числі 250 медичних працівників.
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