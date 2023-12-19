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Головна Війна в Ізраїлі ХАМАС не зупиниться: Німеччина проти повного припинення вогню у Газі

ХАМАС не зупиниться: Німеччина проти повного припинення вогню у Газі

19 грудня, 2023 вiвторок
01:25
Війна в Ізраїлі сектор Гази

Німеччина не підтримує негайне та повне припинення вогню в секторі Гази, оскільки вважає, що це не зупинить терористичне угруповання ХАМАС

Про це на брифінгу заявив речник МЗС ФРН Крістіан Вагнер, повідомляє Укрінформ.

Він зазначив, що Ізраїль має продовжувати захищатися від терору ХАМАС та Хезболли з дотриманням міжнародного гуманітарного права, адже ХАМАС щодня атакує Ізраїль та обіцяє, що не припинить це робити, доки не знищить єврейську державу.

"Ми проти вимог повного і негайного припинення вогню", – сказав Вагнер.

Водночас речник МЗС ФРН наголосив, що вітає відкриття додаткового пункту для доправлення гуманітарної допомоги та збільшення її обсягів, зокрема завдяки тимчасовим гуманітарним паузам, які дозволяють повернути заручників.

Він також нагадав, що страждання людей у Газі розпочалися 7 жовтня після нападу ХАМАС на Ізраїль, і наразі терористичне угруповання прикривається цивільним населенням сектору.

  • 17 грудня стало відомо, що Ізраїль і ХАМАС відкриті для відновлення перемир'я і звільнення заручників, хоча залишаються розбіжності щодо того, як це буде реалізовано.
Німеччина
Сектор Гази
Хамас
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