ХАМАС розташовує ракетні установки на дитячих майданчиках, - ЦАХАЛ
ХАМАС експлуатує об'єкти цивільного населення, зокрема дитячі майданчики, в секторі Гази для розташування своїх пускових установок
Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛу.
"Виявлено ракетні установки на дитячих майданчиках і біля дитячих басейнів. Солдати ЦАХАЛу продовжують викривати експлуатацію ХАМАСом цивільного населення, включно з дітьми, для його терористичної діяльності в секторі Гази", - йдеться у повідомленні.
Під час боїв у секторі Гази ХАМАС систематично використовує цивільні об'єкти для своєї терористичної діяльності. Солдати ЦАХАЛу розповіли про випадок, коли терористи розмістили ракетні установки біля дитячого басейну, а також про пускові ями та ракетні установки на старому дитячому майданчику в секторі Гази.
"Це ще один доказ навмисного використання ХАМАСом цивільної інфраструктури та цивільних осіб, включаючи дітей, як живих щитів для своїх військових операцій", - наголосила Армія оборони Ізраїлю.
У відомстві додали відео від 551-ї бригади ракетних установок ХАМАСу, розташованих біля дитячих басейнів.
Також опублікували відео пускових ям і ракетних установок, які були виявлені на старому дитячому майданчику в секторі Гази солдатами 401-ї бригади.
- З початку наземної операції в секторі Гази ЦАХАЛ завдав ударів по понад 2,5 тис. об'єктів ХАМАСу, а в ніч проти 5 листопада вдарив авіацією по позиціях терористів.
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